Посол Украины Юрий Савченко завершает миссию в Узбекистане. Соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко от 12 марта опубликован на сайте главы государства.

«До скорої зустрічі, Батьківщино! Дякую, Узбекистане і твоєму славному народу!», — написал Юрий Савченко на своей Facebook-странице.

Юрий Савченко прослужил послом Украины в Узбекистане восемь лет.

«Это новость для моих друзей, но не для меня, — прокомментировал „Газете.uz“ завершение миссии дипломат. — Это было ожидаемое решение, ведь, согласно закону о дипломатической службе, срок пребывания посла — пять лет. Мне дали возможность поработать восемь, уже пошел девятый год».

Новое назначение Юрий Савченко еще не получил, поскольку, согласно законодательству Украины, пребывать на государственной службе можно до достижения 65 лет.

«Мне скоро 65, это будет уже новая служба задействования на каких-либо новых должностях», — пояснил он.

«Я не могу сказать, что Узбекистан мне стал родным, потому что Родина — одна, но я и не могу сказать, что он мне чужой. Я думаю, что мы с друзьями продолжим общение, а с партнерами и коллегами — совместную работу, чтобы годы, которые прошли здесь, были основой для позитивного развития отношений, дружбы и сотрудничества Узбекистана и Украины».