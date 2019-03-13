Новый региональный проект Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Поддержка в подготовке национальных стратегий по продвижению экспорта отдельных видов сельскохозяйственной продукции в Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане» был представлен в Ташкенте 13 марта. В Узбекистане проект реализуется ФАО и Министерством сельского хозяйства.

Как сообщили в представительстве ФАО в Узбекистане, проект направлен на поддержку правительства и частного сектора в достижении целей по увеличению экспорта сельхозпродукции путем анализа потенциальных экспортных рынков с точки зрения спроса и регулирования доступа к ним (тарифные и нетарифные барьеры), а также оценки производства, производственно-сбытовой цепочки и экспортных мощностей. По итогам анализа будет разработан проект национальной стратегии продвижения экспорта.

Первый заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Шухрат Тешаев выразил уверенность, что проект будет способствовать созданию эффективных механизмов по выходу сельхозпродукции страны на внешние рынки.

Среди основных вопросов, которые предстоит решить для расширения экспорта сельхозпродукции, — транспортировка, логистика, хранение и обеспечение высокого качества и безопасности продукции.

«Узбекистан не имеет выхода к морю, что приводит к более высоким расходам на транспортировку продукции в другие страны, — отметил старший советник по вопросам политики в Субрегиональном офисе ФАО для Центральной Азии Сумитр Брока. — Другой вопрос — развитие так называемой холодовой цепи при хранении и транспортировке продукции (хранилища, грузовики и вагоны-рефрижераторы)».

«При экспорте в развитые страны — Западную Европу, Китай, Японию и другие — вы имеете дело в основном с крупными сетями супермаркетов, у которых очень высокие требования по качеству, безопасности и возможности отследить происхождение товара, к примеру, каждой отдельно взятой дыни — вплоть до фермерского хозяйства», — подчеркнул он.

Проект будет сосредоточен на двух выбранных продуктах и трех-четырех потенциальных рынках для каждого из них. Продукты будут отобраны исходя из потребностей страны и их потенциала для эффективного вовлечения мелких фермеров.

Представительство ФАО в Узбекистане было открыто в 2014 году. Согласно рамочной программе сотрудничества до 2022 года, ФАО оказывает поддержку правительству по нескольким приоритетным направлениям, включая институциональную поддержку, развитие сельского хозяйства и доступа к рынкам, устойчивое управление природными ресурсами, изменение климата и биоразнообразие.