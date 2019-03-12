Российская авиакомпания «Якутия» предложила сенаторам поддержать покупку в Узбекистане шести самолетов Ил-114−100 с канадскими двигателями, сообщило агентство ТАСС.

Глава авиакомпании Владимир Горбунов 11 марта на совещании в Совете Федерации по вопросам модернизации авиапарка отметил, что это позволит не допустить срыва снабжения арктических регионов до появления в 2023 году Ил-114 с российским двигателем.

«В Узбекистане стоят шесть самолетов Ил-114−100 с двигателями фирмы Pratt & Whitney, — рассказал Горбунов. — С красноярской авиакомпанией „КрасАвиа“ мы могли бы по три самолета взять. И могли бы два региона научить на этих самолетах летать».

Он также пояснил, что речь может идти о субсидируемой государством покупке лизинговой компании с последующей передачей самолетов в эксплуатацию. Стоимость приобретения, по словам Владимира Горбунова, составит порядка 50 млн долларов, в которые включены тренажеры, дополнительное оборудование и запчасти.

Авиапарк компании оснащен в основном Ан-24, которые, по словам директора, эксплуатируются по 50 лет. На замену им разрабатывается Ил-114−300 с российским двигателем ТВ7−117СТ-01, производство которого планируется с 2023 года.

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» использовала самолеты Ил-114−100 на внутриреспубликанских направлениях. С мая прошлого года в целях унификации парка воздушных судов, повышения эффективности и рентабельности рейсов перевозчик прекратил эксплуатацию этих самолетов. Машины выставлены на реализацию, пилоты после переподготовки перешли на Boeing и А320.