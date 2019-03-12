Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев может посетить с визитом Объединенные Арабские Эмираты в конце марта, заявил во вторник министр экономики ОАЭ Султан бин Саид Ал Мансурий.

Во вторник в Ташкенте прошло третье заседание узбекско-эмиратской межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

«Мы ждем с нетерпением визит президента Узбекистана в ОАЭ, который состоится в конце этого месяца», — сказал Султан бин Саид Ал Мансурий, сопредседатель комиссии.

Министр сообщил, что основные перспективы двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере, энергетике, инфраструктурных проектах и сельском хозяйстве. «Безусловным шагом вперед станет создание „дорожной карты“ для обсуждения перспектив сотрудничества», — добавил представитель ОАЭ.

Сопредседатель комиссии, вице-премьер Узбекистана Эльёр Ганиев, в свою очередь, отметил необходимость сформировать портфель совместной инвестиционной компании, учредителями которой выступают Фонд реконструкции и развития (ФРР) Узбекистана и Фонд развития Абу-Даби.

В ходе заседания стороны обсудили проекты с участием ряда компаний ОАЭ — по добыче и глубокой переработке углеводородов с Mubadala, сотрудничество с Masdar в области возобновляемых источников энергии, а также предоставление национальной нефтяной компанией Абу-Даби ADNOC консультаций в сфере добычи и переработке природного газа для «Узбекнефтегаза».

В январе 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом одобрил создание узбекско-эмиратской инвестиционной компании с объявленным капиталом в 1 млрд долларов. Долевое участие Фонда развития Абу-Даби составит 75%, ФРР — 25% с возможностью привлечения дополнительных участников. Указом определено, что фонд будет координировать взаимодействие с инвестиционными, финансовыми институтами и компаниями ОАЭ, а также сопровождать и содействовать в реализации совместных инвестпроектов.