9 марта в Карши состоялась церемония открытия нового шоурума промышленных и полупромышленных кондиционеров Shivaki. Здесь любой желающий может оценить преимущества предлагаемых продуктов и получить профессиональную консультацию от квалифицированных менеджеров.
Компания Shivaki гарантирует клиентам наиболее выгодные условия и цены для покупки своей продукции.
Адрес шоурума в Ташкенте: Шайхантахурский р-н, ул. Кичик Халка Йули, д. 2
Адрес шоурума в Карши: ул. Ислама Каримова, д. 225
Instagram: shivaki_uz
Telegram: t.me/shivaki.uz
Сайт: shivaki.uz
E-mail: info@shivaki.uz
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