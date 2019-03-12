9 марта в Карши состоялась церемония открытия нового шоурума промышленных и полупромышленных кондиционеров Shivaki. Здесь любой желающий может оценить преимущества предлагаемых продуктов и получить профессиональную консультацию от квалифицированных менеджеров.





Компания Shivaki гарантирует клиентам наиболее выгодные условия и цены для покупки своей продукции.





Адрес шоурума в Ташкенте: Шайхантахурский р-н, ул. Кичик Халка Йули, д. 2

Адрес шоурума в Карши: ул. Ислама Каримова, д. 225

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