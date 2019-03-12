Чтобы узнать, что ждет страну в будущем, достаточно прислушаться к тому, о чем мечтают дети. Чем ответственнее государство, общество и родители подойдут к вопросу образования, тем вероятнее, что в будущем Узбекистан сможет гордится поколением, способным изменить мир.

Впервые флаг Узбекистана и ферганская тюбетейка полетели в космос на борту корабля «Индевор» в 1998 году: их взял с собой летчик-космонавт Салижан Шарипов. Отправной точкой в его маршруте Нью-Йорк — Орландо — космодром на мысе Канаверал — невесомость был Ташкент.





Сегодня, когда республика полна решимости возродить космическую индустрию, самое время подумать о том, кто в будущем выйдет на связь с Землей с борта космической станции со словами «Ассалому алейкум, Узбекистон». В международной школе имени Аль-Беруний (Al Beruniy International School) верят, что этим человеком станет первая в Узбекистане женщина-космонавт.

«Представьте, что где-то в махалле растет девочка, мечтающая о полете к звездам. Для мира, в котором в космос летают туристы, это обычная история. Несбыточным желание становится тогда, когда от него отказываются. Главный принцип нашей работы: невозможное — это не факт, а лишь чье-то мнение», — говорит Пулат Эргашев, психолог международной школы имени Аль-Беруний.

В условиях современного Узбекистана появление женщины-космонавта — задача сверхсложная, но выполнимая. По мнению команды международной школы пойти на этот шаг стоит по трем причинам.

Причина №1 — людьми движут идеи

В основе любого свершения лежит идея и духовные ресурсы для ее осуществления. В век технологического прогресса и жесткой конкуренции воодушевить людей под силу только ярким примерам. Большей мотивирующей силой обладают прорывы в тех сферах, которые, на первый взгляд, ничего не обещают. Космическая деятельность — один из важнейших элементов статуса страны на мировой арене. Достижения в этой сфере показывают народу, что он способен на многое.

Причина №2 — обществу нужна цель

Залог устойчивого развития — наличие сверхцели. Только стремясь к невозможному, можно достичь максимального. Подобная дилемма перед человечеством стояла всегда: поставить перед собой задачу с гарантированным успехом и довольствоваться малым или стремиться к чему-то сверхсложному, возможно, даже не суметь в полной мере достичь цели, но быть морально удовлетворенным тем, что рискнул и вдохновил других.

Причина №3 — правильные амбиции мобилизуют сознание

Появление в Узбекистане женщины-космонавта — сигнал о том, что в стране грамотно проводятся реформы в системе образования и позитивно решается гендерный вопрос в целом. Согласно ежегодному докладу Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон», Узбекистан занимает 127 место в индексе гендерного равенства. Это наиболее низкий показатель среди стран СНГ. Он указывает на то, что женщины пока проигрывают стереотипам.





Сегодня в государстве принимают меры, чтобы переломить эту ситуацию. Женское образование — вопрос стратегический. Если грамотные, воспитанные мальчики — это благополучие семьи, то образованная девочка является фундаментом благополучного будущего страны. Именно эрудированная женщина, состоявшаяся как личность, сможет воспитать детей, готовых к вызовам.

Международная школа имени Аль-Беруний объявляет о запуске нового проекта «Контакт с космосом». Ведутся переговоры с международной организацией ARISS (Amateur Radio on the International Space Station). В скором будущем ученики школы будут иметь возможность пообщаться с космонавтами NASA в прямом эфире с космосом.

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