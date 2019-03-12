Расходы Национальной авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» увеличились в два раза из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном, сообщили корреспонденту «Газеты.uz» в НАК.

С 27 февраля по решению Управления гражданской авиации Пакистана воздушное пространство страны было закрыто для всех пролетающих (транзитных) рейсов из-за обострившегося конфликта с Индией вокруг Кашмира. Запрет на данный момент действует до 12 марта.

Полет самолета Uzbekistan Airways из Ташкента в индийский Амритсар в обход территории Пакистана. Источник: Flightradar24.

НАК вынуждена выполнять полеты в Индию (Дели, Амритсар, Мумбаи), а также в города Юго-Восточной Азии (Бангкок, Куала-Лумпур, Сингапур) в обход воздушного пространства Пакистана — через Туркменистан и Иран. В результате увеличилось время полета, а также повысились расходы на авиакеросин и за пролет над территориями других стран.

В сложившихся форс-мажорных обстоятельствах НАК не стала отменять рейсы на указанных направлениях, как это сделали другие авиаперевозчики, отметили в компании.

Источник: Uzbekistan Airways. Нажмите для увеличения.

Отвечая на вопрос о возможном повышении цен на авиабилеты, в НАК отметили, что «Узбекистон хаво йуллари» будет «вынуждена пересмотреть цены на авиаперелеты на указанных направлениях, если и далее воздушное пространство будет закрыто».