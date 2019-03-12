ГУВД Ташкента ввело два дополнительных телефонных номера, по которым можно сообщить о происшествиях и преступлениях, сообщила пресс-служба управления.

«Запомните эти номера: 71−232−30−40 и 71−232−40−50. По любому вашему обращению меры реагирования будут приняты оперативно», — говорится в сообщении.

Сейчас, по данным пресс-службы, ведется работа по модернизации системы приема и удержания звонков, поступающих на экстренный номер «102», в связи с жалобами на то, что дозвониться по нему иногда не получается.

В частности, пользователи социальных сетей отмечали, что линия может быть занята, либо операторы не берут трубку.

ГУВД принесло извинения за недостатки в работе службы «102».