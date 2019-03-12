Ряд функций Министерства внутренних дел Узбекистана предлагается передать Национальной гвардии, следует из проекта постановления Кабинета Министров, опубликованном для общественного обсуждения.

Если сейчас охрана специализированных лечебно-профилактических учреждений для принудительного лечения от алкоголизма или наркомании обеспечивается силами подразделений органов внутренних дел на основе договоров, то эту функцию предлагается передать Нацгвардии.

На Нацгвардию также предлагается возложить охрану помещений диппредставительств и частных резиденций глав диппредставительств, которая может осуществляться по представлению Министерства иностранных дел Узбекистана на договорной основе. Техническая укрепленность диппредставительств и резиденций, вверяемых под охрану подразделениям Нацгвардии, должна будет соответствовать требованиям нормативных актов Нацгвардии. Сейчас охрана осуществляется сотрудниками МВД.

Виды, типы (модели), количество, служебного оружия, его боеприпасов и специальных средств для работников лесной охраны, инспекторов, егерей, инспекторов государственных заповедников, природных национальных парков, биорезерватов и других охраняемых природных территорий, а также порядок его приобретения, хранения, перевозки, передачи, приема и учета, согласно проекту, будет устанавливаться Государственным комитетом по лесному хозяйству по согласованию с Нацгвардией (сейчас — по согласованию с МВД).

Приложение №1 постановления Кабинета Министров от 2 апреля 2010 года «О мерах по упорядочению отчислений средств во внебюджетные фонды министерств, государственных комитетов и ведомств» предложено дополнить пунктом №37 о том, что источником формирования внебюджетных средств Нацгвардии станут сумма штрафов в размере 25% за кражу в малых размерах и сумма штрафов в размере 25% за нарушение пропускного режима на особо важных и категорированных объектах или невыполнение обязанностей по обеспечению их охраны.

В положении о порядке допуска к выполнению работ по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию технических средств охраны на особо важных и категорированных объектах также планируется внести изменения. Согласно проекту документа, не допускается привлечение юридических лиц к выполнению работ без наличия допуска, оформленного в определенном порядке Национальной гвардией (сейчас — МВД).

Допуск может быть оформлен юридическим лицам, имеющим лицензию на право осуществления деятельности по проектированию, монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, выданную не только МВД, но и Нацгвардией.

В типовом положении о ведомственной военизированной охране изменения могут коснуться следующих пунктов:

Работники ведомственной военизированной охраны исполняют служебные обязанности в форменной одежде единого образца (для каждого органа (организации) отдельно) с соответствующими знаками, которые разрабатываются и утверждаются республиканскими органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах и иными организациями по согласованию с Нацгвардией (сейчас — МВД);

Виды, типы (модели), количество, а также порядок приобретения, хранения, перевозки, выдачи, приема и учета огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и специальных средств, предназначенных для работников ведомственной военизированной охраны, устанавливаются республиканскими органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах и иными организациями по согласованию с Нацгвардией (сейчас — МВД);

Программа и порядок проведения курса для работников ведомственной военизированной охраны разрабатываются и утверждаются… по согласованию с Нацгвардией (сейчас — МВД);

Контроль за деятельностью ведомственной военизированной охраны осуществляется республиканскими органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах и иными организациями, а также подразделениями Нацгвардии (сейчас — органами внутренних дел) в пределах их компетенции.

В постановление Кабмина от 24 января 2014 года планируется внести следующие изменения:

Национальной гвардии (сейчас — МВД), Государственному налоговому комитету и Государственному комитету по статистике обеспечить действенный контроль за недопущением и жестким пресечением попыток учреждения и функционирования негосударственных организаций по предоставлению услуг в сфере охраны граждан и юридических лиц, их имущества;

Установить, что органы государственного и хозяйственного управления, юридические лица, входящие в их состав, а также бюджетные организации для обеспечения пропускного режима и охраны имущества пользуются на договорной основе услугами исключительно Главного управления охраны Национальной гвардии (сейчас — МВД);

Рекомендовать другим юридическим и физическим лицам, пользовавшимся услугами негосударственных организаций, занимавшихся охранной деятельностью, заключить с Главным управлением охраны Нацгвардии (сейчас — МВД) договора об оказании охранных услуг.

В правила охраны, защиты и безопасного функционирования объектов негосударственного телерадиовещания предлагаются следующие изменения:

Объекты негосударственного телерадиовещания в установленном порядке должны передаваться под охрану Главному управлению охраны Нацгвардии (сейчас — республиканскому объединению «Охрана» при МВД), с обязательной передачей помещений ограниченного доступа под охрану пунктов технической охраны подразделений Нацгвардии (сейчас — пунктов технической охраны и реагирования (ПТОР) при ОВД);

При возникновении пожара, аварии и иных чрезвычайных ситуаций, дежурный по объекту и военнослужащий Главного управления охраны Нацгвардии (сейчас — сотрудник республиканского объединения «Охрана» при МВД) немедленно вызывает пожарную, аварийную команды, ставит в известность руководителя объекта негосударственного телерадиовещания и арендодателя, подразделения Нацгвардии (сейчас — МВД), Службы государственной безопасности и принимает меры по их ликвидации;

Из списка организаций и ведомств, входящих в состав Межведомственной комиссии, которая занимается обследованием объектов негосударственного телерадиовещания, предлагается исключить Службу государственной безопасности.

Охрана и режим на территории Национального парка «Дурмень» сейчас обеспечивается органами внутренних дел и другими компетентными органами. Предложено также передать эту задачу МВД подразделениям Нацгвардии.

Кроме того, планируется внести изменения в положение о порядке лицензирования деятельности по производству ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также в положение о порядке централизованного учета лиц, совершивших административные правонарушения, и лиц, которым административным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный ущерб и другие законодательные акты.

Национальная гвардия образована в августе 2017 года в соответствии с указом президента. В январе мы сообщали о том, что Шавкат Мирзиёев поручил перевести Главное управление охраны из ведения МВД в ведение Национальной гвардии.