Правительство Узбекистана 11 марта издало распоряжение о создании по всей республике «зеленых зон», сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу, «зеленые зоны» площадью не менее 10 га должны появиться в каждом районном центре и не менее 15 га — в Нукусе и областных центрах, а также в Сергелийском районе Ташкента.

Проекты «зеленых зон» должны быть разработаны в течение двух недель. В них будут организованы пешеходные и велодорожки, а также скамейки для отдыха.

В распоряжении говорится, что в весенний сезон 2019 года по стране будут высажены 150,24 миллиона декоративных и фруктовых деревьев и кустарников. В осенний сезон прошлого года было высажено более 5,58 миллиона саженцев.