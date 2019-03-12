Министерство сельского хозяйства Узбекистана совместно с Центром «Оила» при Кабинете Министров и представительством Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) во вторник провели в Ташкенте круглый стол о положении женщин на селе.

Согласно представленному на мероприятии докладу ФАО «Гендерные вопросы, сельское хозяйство и развитие сельских районов Узбекистана», женщины занимаются домашней работой и уходом за членами семьи в 3−6 раз больше мужчин, в результате чего у женщин нет времени на образование и самосовершенствование.

Женщины также имеют ограниченный доступ к материальным и нематериальным ресурсам. Инфраструктура, жилищные условия, доступ к транспорту, источникам энергии и социальным услугам усложняют положение женщин. При высоких показателях трудовой миграции на плечи женщин ложится еще больше работы и ответственности. 28% всех трудоустроенных женщин страны заняты в отрасли сельского хозяйства. А из 152 тысяч фермерских хозяйств Узбекистана только 1805 находятся под руководством женщин.

«Необходимо повышать экономическую, политическую и социальную активность сельских женщин и нацелиться на исполнение законодательства в отношении гендерного равноправия», — отметила председатель Комиссии по вопросам семьи и женщин в Законодательной палате Олий Мажлиса Дилором Файзиева.





Старший советник по вопросам гендерного равноправия и социальной защиты регионального офиса ФАО в Европе и Центральной Азии Доно Абдуразакова (на главном фото) дала рекомендации по достижению гендерного равенства. По словам эксперта, необходимо выполнять международные обязательства и отечественные законы, совершенствовать базу фактических данных для разработки политики и создать рабочую стратегию с учетом потребностей женщин.

Установить гендерное равноправие сложно, но можно использовать опыт прошлого, когда каждой женщине пытались дать возможность получить профессию, подчеркнула Доно Абдуразакова.

Глава представительства Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Узбекистане Миеко Ябута заметила, что согласно исследованиям ФАО, женщины, если дать им доступ к образованию, консультативным услугам и специальным учебным курсам, могут увеличить урожайность на 30−40% и доходы от сельского хозяйства на 4%, тем самым обеспечив дополнительную выгоду для 150 миллионов человек по всему миру.

«Гендерное равенство — это „умная“ экономика. Оно определяет зрелость общества. Женщины являются опорой общества и играют важную роль в экономическом благополучии семьи. Важно не только развивать политику и законодательство, но и исполнять законы», — заявила глава представительства ЮНФПА.





Старший советник по вопросам политики субрегионального офиса ФАО в Центральной Азии Сумитер Брока назвал искоренение голода конечной целью организации. Чтобы прийти к миру без голода, ФАО нацелена на борьбу с бедностью, заботу о земле, усиление готовности к катаклизмам и другим угрозам для жизни людей, а также обеспечение продовольственной безопасности. Выполнение этих задач невозможно без гендерного равенства.

Женщины согласно законодательству имеют равные права на земельные ресурсы, кредиты и образование. Однако на практике они сталкиваются с нарушением этих прав, отметил эксперт.

«Гендерное неравенство глубоко укоренилось в обществе. Мы должны показать, что есть другая политика. Мы говорим, что гендерное неравенство снижает доходы, но в первую очередь это вопрос прав человека, а не денег», — подчеркнул Сумитер Брока.