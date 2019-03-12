Министерство народного образования Узбекистана обнаружило камеры видеонаблюдения в мужской и женской раздевалках школы №5 в Юнусабадском районе Ташкента, сообщила пресс-служба МНО.

Контрольно-правовая служба министерства 7 марта провела проверку в школе на основании сообщений в социальных сетях, в частности, в Facebook-группе «Халқ билан мулоқот / Диалог с народом». В результате видеокамеры в раздевалках спортивного зала школы были демонтированы.

«Для предотвращения таких случаев в будущем все руководители школ получили соответствующие указания», — говорится в сообщении МНО.