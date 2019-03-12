Австрийская компания Agrovo открыла официальное представительство в Узбекистане. Компания ведет свою деятельность с 1994 года, специализируясь на поставках оборудования и технологий для птицефабрик и мясокомбинатов. Головной офис фирмы находится в Вене.





Начиная с 1997 года, Agrovo — эксклюзивный представитель крупнейшего в мире производителя оборудования для сортировки и упаковки яиц и одной из ведущих компаний в отрасли — нидерландского концерна FPS Moba в странах СНГ.





Приоритетное направление деятельности компании — поставка и сервисное обслуживание системы комплексной логистики птицефабрик, основными структурными элементами которой являются:

машины для сортировки и упаковки яиц Moba производительностью от 1,6 до 190 тысяч яиц в час;

оборудование для сбора и упаковки яиц — фармпакеры Moba;

системы комплексной автоматизации яйцескладов, включающие транспортеры яйцесбора, системы подачи, разгрузки, переупаковки и отслеживания яиц от птичника до конечного покупателя;

машины для мойки и подсушки яиц ведущего в мире производителя фирмы Kuhl (США) производительностью от 1 до 180 тысяч яиц в час;

машины для мойки пластиковой тары (бугорчатой прокладки, поддонов, контейнеров для инкубаторов) Kuhl производительностью до 18 тысяч штук в час;

устройства для нанесения всевозможных видов этикеток на упаковку для яиц;

системы бесконтактной маркировки и мелкоштучной упаковки.





Кроме того, компания Agrovo осуществляет поставки оборудования для переработки мяса птицы и скота:

линии для убоя кур-несушек и бройлеров с дальнейшей разделкой и переработкой;

оборудование для производства ветчины, колбас, деликатесов известных австрийских, немецких и итальянских производителей;

машины для упаковки бройлеров в пакеты Moba Maxipack.

Постоянными клиентами компании являются крупнейшие птицефабрики и мясокомбинаты России и стран СНГ. На базе представительства в Москве работает сервисный центр, в котором заняты высококвалифицированные и опытные инженеры, а также имеется солидный склад расходных материалов и запасных частей для яйцесортировальных машин.

Представительства компании действуют также в Киеве и Минске.





Agrovo приглашает всех посетить стенд компании и ознакомиться с предлагаемой продукцией на международной выставке AgroWorld Uzbekistan-2019 с 13 по 15 марта в НВК «Узэкспоцентр».

Телефон: (+998) 90−175−60−75

Сайт: agrovo.com

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