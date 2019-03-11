В октябре прошлого года председатель «Тошшахартрансхизмат» подписал приказ, согласно которому весь руководящий состав и сотрудники компании, а также автобусных парков города по пятницам должны пользоваться общественным транспортом. Решение призвано помочь руководителям «почувствовать настроение пассажиров и на себе испытать проблемы, которые вызывают недовольство пользователей общественного транспорта».

«Газета.uz» решила изучить, как исполняется это решение на практике. В одну из пятниц в конце зимы корреспонденты издания проехали на автобусах с председателем «Тошшахартрансхизмат» Мохиром Валиевым и его заместителем по экономике и финансам Абдуазизом Абдукодировым. Время и маршруты поездок обоих руководителей на работу и обратно были уточнены у их помощников.

На часах еще нет 7:30, а Мохир Валиев уже на конечной станции автобуса №85, который едет от массива Каракамыш-2/4 до ЦУМа.

До поездки мы побеседовали с диспетчером станции Иброхимходжой Махмудходжаевым. Он сообщил, что первый автобус выезжает из автопарка в полшестого утра, а последний заезжает в пол-одиннадцатого ночи. Протяженность маршрута составляет 14,5 км, автобус преодолевает его в среднем за 1 час 20 минут. В день осуществляется 18−20 рейсов.

Интервал движения зависит от времени суток и количества автобусов на маршруте. Если задействовано 7 машин, автобус ходит каждые 12−13 минут, 6 машин — каждые 15, а если 5 — каждые 17−18 минут. В этот день, по словам диспетчера, на маршруте было 7 автобусов.





Мохир Валиев в автобусе №85.

Автобус большой вместимости MAN начал движение ровно по графику — в 7:30. Уже через несколько остановок автобус был полным, в нем буквально нельзя было повернуться.

Мохир Валиев наблюдал за движением и время от времени переписывался в Telegram-чате руководящего состава компании.

Водители и кондукторы, как правило, не знают, что в автобусе едет кто-то из руководителей компании. В данном случае автобус ехал быстро, и глава «Тошшахартрансхизмат» сказал, что водитель будет предупрежден.

Одна из пассажирок пожаловалась журналистам на нерегулярность рейсов в позднее время. «Я учусь в колледже и работаю после занятий, из дома выхожу рано и возвращаюсь в позднее время, — рассказала Шахло Юнусова, студентка банковского колледжа. — Вечером автобусов ходит мало. Приходится ждать по полчаса, а то и больше. Вчера я пришла на остановку в пол-девятого и прождала 45 минут. Но автобус так и не приехал. Пришлось ехать на метро до „Беруни“, а потом добираться на такси».

Глава «Тошшахартрансхизмат» заходит в автобус Isuzu.

На проспекте Амира Темура глава «Тошшахартрансхизмат» предложил проехать пару остановок на автобусе малой вместимости Isuzu. В салоне автобуса №140 также было тесно. Оплату за проезд принимал сам водитель, поскольку для Isuzu в штате кондуктор не предусмотрен. Билеты пассажирам в основном не выдавались. Естественно, такое положение не лучшим образом сказывается на эффективности работы водителя, безопасности движения и времени пассажиров.

Езда на Isuzu была — ожидаемо — менее комфортной. Водитель быстро разгонялся и резко тормозил, что вызывало неудобства для пассажиров. Мохир Валиев предупредил подчиненных, чтобы передали замечания водителю.

Проблемы и неудобства, которые можно было наблюдать в ходе поездки, не являются новостью для жителей столицы, сталкивающихся с ними ежедневно. Как их намерены решать в «Тошшахартрансхизмат»?

"Мы постепенно решаем вопрос нехватки автобусов. Только за последние несколько месяцев закуплены 160 новых автобусов MAN и SAZ LE 60. В этом году планируется закупить еще минимум 100 автобусов этих марок", — сообщил Мохир Валиев. Но для снижения перегруженности автобусов и улучшения регулярности движения их нужно еще больше. Пока проблема в часы пик решается добавлением дополнительных машин на нужные маршруты.

Недавно была перезапущена система GPS-мониторинга движения автобусов, которая некоторое время была недоступна пассажирам. До конца марта планируется внедрить автоматический учет рейсов автобусов. «Сегодня система функционирует так: водитель приезжает на конечную станцию, диспетчер фиксирует время и ставит печать. Благодаря внедрению новой системы будет исключен человеческий фактор. Диспетчер будет выполнять свою основную работу — организацию рейсов, а водители будут более ответственно относиться к графику движения», — отметил председатель.

Еще один актуальный вопрос, решение которого затягивается много лет, — внедрение системы электронной оплаты проезда. С ее запуском пассажиры смогут экономить на поездках с пересадками, повысится скорость обслуживания и прозрачность учета поступлений. Водитель будет получать свою зарплату и не будет вмешиваться в процесс продажи билетов, а также перестанет беспокоиться о сдаче ежедневного плана.

Отдельные точечные меры не смогут кардинально улучшить систему общественного транспорта, признает Мохир Валиев: «Необходимы серьезные шаги. В их числе — организация выделенных полос для общественного транспорта. Это ускорит движение автобусов и станет дополнительным стимулом для отказа горожан от поездок на частных автомобилях».

«В отличие от многих стран, где улицы не шире двух-трех полос, в Ташкенте улицы имеют по пять и более полос, что позволяет без ущерба для трафика выделить специальные автобусные полосы», — отмечает он.

По инициативе хокима Ташкента турецкими специалистами был разработан проект концепции развития транспортного комплекса города. Недавно он был представлен главе администрации столицы. Проект охватывает не только развитие общественного транспорта, но и дорожной инфраструктуры в целом, в том числе оптимизацию движения транспорта в городе, внедрение автобусных полос, велодорожек и пешеходных зон, электронной оплаты проезда, организацию парковочного пространства и другие направления.





«Важнейшая задача „Тошшахартрансхизмат“ — сделать общественный транспорт конкурентоспособным и привлекательным для горожан, — подчеркнул в завершение беседы Мохир Валиев. — Сделать так, чтобы общественный транспорт в скором будущем ассоциировался с такими понятиями, как „безопасность“, „точность“ и „комфорт“».

Вечером этого же дня мы встречаем на остановке у Алайского рынка Абдуазиза Абдукодирова, заместителя председателя «Тошшахартрансхизмат» по экономике и финансам. Он садится в автобус №24 (массив ТТЗ — Юнусабад-6).





Абдуазиз Абдукодиров (второй справа).

В автобусе MAN наблюдалась обычная для вечернего часа пик ситуация — теснота. По словам Абдуазиза Абдукодирова, автобус прибыл точно по графику и простоял на остановке, некогда бывшей большим транспортным хабом, не дольше положенного.

Как сообщила позже диспетчер конечной станции на Юнусабаде Юлдуз Назарова, в этот день на маршрут вышло 11 автобусов, интервал составлял 15 минут.





Абдуазиз Абдукодиров.

Из-за большого числа людей кондуктору было сложно ходить по салону, и она собирала плату за проезд на выходе у дверей.

Водитель вел машину аккуратно и не совершал нарушений. Однако соблюдению графика угрожали пробки и заставленные «маршрутками» и нелегальными такси остановки.

По словам водителя, особенно сложная ситуация с этим возле бывшего торгового центра «Универсам» и у станции метро «Буюк ипак йули», где иногда не подъехать к остановке. Это еще раз говорит в пользу выделенных полос для автобусов.

Диспетчер Юлдуз Назарова.

Зампредседателя «Тошшахартрансхизмат» повторяет слова руководителя о том, что в компании известно о проблемах и ведется работа по их устранению.

Он также сообщил, что каждый день, а не только по пятницам, ситуацию на маршрутах изучает специальная группа, которая выявляет и старается оперативно решать недостатки на месте.

У здания «Тошшахартрансхизмат» по пятницам можно видеть вереницу служебных автомобилей, пользоваться которыми в этот день руководителям запрещено. Как рассказал председатель компании, водители оставляют машины вечером в четверг и забирают их поздно в пятницу. Хочется верить, что наступит время, когда общественный транспорт станет предпочтительным средством передвижения для руководителей разных ведомств.