Футбольный клуб «Реал Мадрид» объявил Зинедина Зидана новым главным тренером вместо уволенного Сантьяго Солари. 46-летний француз подписал контракт до 30 июня 2022 года, сообщила пресс-служба испанской команды.

Сантьяго Солари тренировал мадридский клуб с конца октября, сменив Хулена Лопетеги. Под его руководством «королевский клуб» вылетел из Кубка Испании и Лиги чемпионов, а в чемпионате Ла Лиги занимает третье место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 12 очков.

Зинедин Зидан уже тренировал «Реал Мадрид» с 2016 по 2018 год. За три сезона он выиграл с клубом три Лиги чемпионов, один чемпионат Испании, по два клубных чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.







