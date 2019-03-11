Сборная Узбекистана с двумя золотыми и двумя бронзовыми медалями заняла второе место в общекомандном зачете на Гран-при по дзюдо в Марокко, который проходил 8−10 марта, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Первой стала команда Германии, в активе которой два «золота», одно «серебро» и четыре «бронзы». Тройку сильнейших замкнула сборная Франции — два «золота» и одна «бронза». В соревнованиях приняли участие 440 спортсменов из 67 стран.

В категории до 60 кг Шарофиддин Лутфуллаев выиграл золотую медаль, одержав победу в финале над украинским спортсменом Артёмом Лесюком.





Сардор Нуруллаев в категории до 70 кг завоевал «золото», сразившись с дзюдоистом Египта Мохамедом Абдель-Маугудом.

Бронзовые медали получили Хикматилло Тураев в категории до 80 кг и Мухаммадкарим Хуррамов — в категории до 100 кг.