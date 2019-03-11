Новый ледовый дворец Humo Arena, открытие которого запланировано на 15 марта, станет ареной не только для профессиональных спортсменов, но и должен пробудить интерес к зимним видам спорта среди населения. Об этом говорилось на презентации нового комплекса в Ташкенте в понедельник.

«Humo Arena является прорывом для развития зимних видов спорта в Узбекистане. Мы сможем привлекать массы к игре в хоккей с шайбой и к другим играм», — сказал министр физической культуры и спорта Дильмурод Набиев.

Помимо главной арены, рассчитанной на 12,5 тысячи человек, в комплексе предусмотрена малая арена для 200 зрителей. Здесь планируется проводить тренировки хоккейных команд, а также массовое катание для всех желающих. Арена также может быть трансформирована в концертный зал на 10 тысяч человек.

Для посетителей организованы парковка, музей, фитнес-центр, ресторан и магазин. Стоимость и порядок посещения Humo Arena будут объявлены позже.





В Humo Arena будут открыты две школы — хоккея и фигурного катания. В хоккейную школу планируется прием детей от 5 до 17 лет. Школа фигуристов откроет двери для детей от 3 лет.

«Я уверена, что родители поведут своих детей: и девочек, и мальчиков пробовать и открывать для себя что-то новое. Когда мне было 5 лет, меня записали в секцию фигурного катания, но тогда мне это не понравилось. Возможно, потому, что еще не было построено такого комплекса», — сказала ранее известная гимнастка Оксана Чусовитина.

По мнению легендарной российской спортсменки Елены Исинбаевой, на днях посетившей Ташкент, с открытием ледового дворца и фигурное катание, и хоккей будут развиваться быстрыми темпами. «Будут открыты школы, будут тренеры и спортсмены, и, естественно, будут расти результаты на мировой арене», — считает она.

Церемонию открытия комплекса, строительство которого заняло два года, посетят 6000 человек. Они станут свидетелями специального шоу, которое представит синтез спорта и разных видов искусств. Ожидается, что гостями церемонии станут президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, а также члены правительства и парламента.

Напомним, в этом году в Узбекистане после долгого перерыва возобновился хоккейный чемпионат. В нем участвуют четыре команды: «Ташкент» и «Бинокор», «Хумо» и «Семург». На данный момент лидирует «Хумо». Победитель определится 17 марта.