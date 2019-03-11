Обвиняемый в убийстве женщины и нанесении тяжких телесных повреждений ее сыну задержан в Газалкенте Бостанлыкского района Ташкентской области, сообщили пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По информации дежурной части Бостанлыкского РОВД, 28 февраля около 22:40 в собственной квартире был обнаружен труп 39-летней И. У. с телесными повреждениями. У ее 15-летнего сына обнаружены тяжкие телесные повреждения и колото-резаные раны. Он направлен в центральную районную многопрофильную поликлинику.

1 марта прокуратура Ташкентской области возбудила уголовное дело по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство двух или более лиц с особой жестокостью).

В результате следственных действий по подозрению в совершении преступления задержан гражданин Н. А. 2 марта ему предъявлено обвинение по указанным выше пунктам и применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие ведет прокуратура Ташкентской области. За ходом следственных действий установлен контроль Генеральной прокуратуры страны.