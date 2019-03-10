Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев облетели столицу на вертолете в воскресенье, сообщили «Газете.uz» в городском хокимияте.

Как отметили в Министерстве обороны, это был вертолет модели Airbus Helicopters H215. Он был оборудован аэрофотоаппаратом для съемки города, чтобы создать генеральный план Ташкента в формате 3D, уточнили в хокимияте.

Ранее столичная администрация сообщала о планах по созданию концепции генерального плана Ташкента до конца апреля. Над ее созданием работают компании из Китая, Турции и Великобритании.