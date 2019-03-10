Боксер из Узбекистана Исраил Мадримов (2−0−0, 2 КО) одержал вторую победу на профессиональном ринге в рамках боксерского шоу в американском штате Нью-Джерси в субботу.

Уроженец Хивы вышел на ринг против Франка Рохаса из Венесуэлы (24−0−3, 23 КО). Во втором раунде боя узбекистанец отправил оппонента в нокдаун, а через несколько секунд нокаутировал его. Франка Рохаса унесли c ринга на носилках без сознания.

24-летний Исраил Мадримов за победу в поединке получил вакантный межконтинентальный титул Всемирной боксерской ассоциации в полусреднем весе.

Напомним, в дебютном бою узбекистанец также отправил в нокаут Владимира Эрнандеса и завоевал пояс WBA Intercontinental.

Видео боя

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