«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz рассказывает о том, как сделать идеальные блины, и делится рецептами.

Чтобы выпечка блинов была в радость, нужно использовать правильную сковородку. Лучше приобретать специальную сковороду для блинов. Как правило, у таких сковородок хорошее антипригарное покрытие и невысокие бортики. ⠀ Следуйте рецептуре. Если написано «использовать кипяток», не стоит заменять его просто кипяченой водой. А если сказано, что тесто должно настояться 20−30 минут, то не стоит начинать жарить блины, как только тесто будет готово. Чтобы блины не были сухими, рекомендуется после жарки смазывать их сливочным маслом. А вот на сковороду масло лучше не лить. Добавьте 30−50 мл растительного масла в тесто прям перед жаркой, тогда блины будут эластичными и легко снимутся со сковороды.

Пышные дрожжевые блины





Самые воздушные, румяные, пышные блины получаются из дрожжевого теста. С ними придется немного повозиться, но результат того стоит. Чтобы все получилось, важно четко соблюдать пропорции и вводить в тесто ингредиенты нужной температуры.

Блины на кефире





Удачный рецепт блинов для тех, кто только учится их готовить. Блины на кефире получаются тонкими, ажурными и очень вкусными.

Заварные блинчики на молоке

Еще один вариант рецепта для новичков. Заварные блинчики легче переворачиваются, их можно сделать тоньше, главное — держать под рукой кипяток. Но есть один маленький секрет — нужно оставить готовое тесто перед выпечкой на 15 минут в покое, оно настоится и станет еще лучше.

Блинный пирог с творогом и сметанной заливкой





Если осталось 8−10 блинчиков, можно приготовить отличный пирог. Готовить желательно с вечера, чтобы десерт настоялся, и к утру получится отличный завтрак для всей семьи.

Тонкие шоколадные блинчики





Для всех любителей шоколада и шоколадной выпечки есть отличный вариант шоколадных блинов. Таким блинам обязательно нужно постоять 15−30 минут, чтобы клейковина лучше развилась и блинчики не рвались.

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