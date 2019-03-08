С каждым годом все больше людей изучает английский язык. И это неудивительно. Ведь это международный язык, на котором говорит более половины человечества. Он объединяет жителей Земли вне зависимости от их национальности, вероисповедания и места проживания. Английский язык также является основным средством коммуникации в сфере международной политики, бизнеса, науки и масс-медиа.

Чтобы стать успешным и востребованным, нужно изучать английский язык.

В день 8 марта Британский Совет рассказывает историю двух девушек, в жизни которых английский язык сыграл большую роль. Благодаря ему они смогли добиться высот в карьере, и сегодня являются успешными личностями.

Первая героиня — Камилла Пулатова, выпускница Ташкентского государственного технического университета имени Беруни. Биография ее проста и ничуть не отличается от жизненного пути большинства ее сверстников. Школа, затем поступление в высшее учебное заведение, где на тот момент она уже понимала, что хочет добиться большего. И Камилла решила попробовать свои силы для поступления в зарубежный вуз.

«На тот момент я четко осознавала, что хочу большего. Я задавала себе вопросы: „Чем именно я хочу заниматься?“, „Каких целей хочу достичь?“. В первую очередь я планировала продолжить учебу за рубежом. Это была моя мечта. А для того, чтобы она реализовалась, я должна была пройти первую ступень — сдать тесты IELTS. Пришлось немало потрудиться, чтобы успешно сдать экзамен. Благодаря подготовке я сумела показать свой максимум и успешно пройти это испытание. И сегодня я могу с уверенностью говорить, что это стоило того. IELTS мне помог в дальнейшей карьере и выявлении уровня моих знаний английского языка. Неоценимую помощь мне и другим молодым людям, сдававшим тест, оказал Британский Совет. Во время подготовки я смогла воспользоваться материалами Совета, которые дали мне возможность комплексно подготовиться к тестам. Сам процесс сдачи тестов IELTS был организован и прошел на высшем уровне. Сотрудники Британского Совета сделали все возможное, чтобы я вместе с другими испытуемыми чувствовала себя спокойно и уверенно. И я счастлива, что не побоялась и рискнула. Сегодня я осуществляю крупный проект по открытию сети ресторанов в Великобритании», — рассказала Камилла.

По словам Камиллы, ключ к успеху, который способствовал ее успешной карьере — это хорошее знание английского языка.





Вторая героиня — Фазилат Шарипова, бренд-менеджер в международной фармацевтической компании Bionorica SE в Узбекистане.

По окончании учебы в школе перед ней встал жизненно важный вопрос: куда пойти учиться? Взвесив заранее все за и против, Фазилат приняла решение поступать в Международный Вестминстерский университет в Ташкенте.

Но для этого нужно было хорошо знать английский язык. Поскольку школьной программы было недостаточно, то к поступлению в вуз было решено подготовиться с помощью репетитора. Фазилат начала учить английский язык буквально с нуля.

Спустя полгода по совету репетитора Фазилат сдала свой первый тест на IELTS и получила оценку 5. Это был успешный результат, однако этого было недостаточно для поступления в МВУТ, поскольку минимальный уровень знаний по английскому составляет 6.5.





Хотя, как отмечает Фазилат, первый пробный опыт IELTS был весьма важен. Это была не только проверка знаний, но и хороший опыт для повторной сдачи экзамена. Во второй раз это помогло ей справиться с волнением, дало четкое понятие о том, что ее ожидает, к чему готовиться и на какие моменты делать упор в изучении языка.

Второй опыт был весьма успешен. По итогам экзамена Фазилат получила необходимый минимум и поступила в МВУТ. А после учебы благодаря хорошему знанию английского языка она без труда смогла трудоустроиться в зарубежную компанию на престижную должность.

Как отмечает Фазилат, именно подготовка к IELTS во многом позволила ей успешно освоить английский язык:

Она признается, что секрет успешной сдачи экзаменов IELTS — это во многом заслуга тех людей, которые поддерживали ее в начинаниях.

«В Британском Совете всегда внимательно и уважительно относились ко всем испытуемым. Не жалели времени и сил для того, чтобы объяснить технологию подготовки и методику прохождения теста, давали полезные советы для повышения уровня знаний и самостоятельной подготовки. Они оказали мне неоценимую помощь в повышении уровня знаний английского языка», — рассказала Фазилат Шарипова

В прошлом году более трех миллионов кандидатов в мире сдали тесты IELTS. И эта цифра растет. Знание английского языка в современном мире — уже не роскошь и привилегия, а необходимость.

IELTS — это первая ступень на пути к успешному будущему.

Сайт: britishcouncil.uz

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