«Газета.uz» и сайт Zira.uz рассказывают читателям о продуктовых новинках, которые появились в последние несколько месяцев на полках столичных магазинов.

Бельгийское печенье Crafers





Местный производитель кондитерских изделий в последние месяцы представил сразу несколько новинок. Среди них и два вида бельгийского печенья — классическое и шоколадное. Рассыпчатое печенье отлично подойдет для перекуса, благодаря пластиковому контейнеру его удобно брать с собой.

Сгущенные сливки «Волоконовские»





Настоящая сгущенка «как из детства» от российского производителя «Волоконовское» — отличный повод вновь попробовать давно полюбившийся вкус. Торговая марка широко известна на территории России, но в Узбекистане представлена лишь сгущенными сливками, которые можно использовать и в качестве топпинга, и как основу для крема, и просто как лакомство к чаю.

Вустерширский соус





Необычный вустерширский соус от американского бренда American Garden — малоизвестный продукт на узбекском рынке. Кисло-сладкий соус с ароматом специй и рыбным послевкусием является довольно популярной заправкой для рыбных блюд и салатов, маринадов и даже коктейлей. Использование соуса в готовке при этом довольно экономичное.

Печенье Hi, Mama





Печенье Hi, Mama от бренда Crafers — настоящий подарок сладкоежкам. Рассыпчатое печенье и сливочная прослойка под слоем шоколадной глазури может стать решением в момент, когда хочется подкрепиться. Помимо большой упаковки (175 г), производитель предлагает и штучные печеньки по 30 г, которые удобно брать в школу и на работу.

Микрозелень





Тренд на микрозелень подхватила узбекская марка Greeny. Микрозелень — это молодая ботва самых разных растений, которую можно использовать для салатов, супов, гарниров и смузи.

Зефир Crafers





Любители зефира не пропустят этот продукт на полках. Легкий и приятный зефир от местного производителя в меру сладкий, не приторный, дополнен приятным слоем шоколада и удобно упакован.

Печенье-мюсли





Печенье-мюсли от российского производителя «Любятово» понравится тем, кто любит сладкое, и тем, кто следит за правильным питанием и фигурой. Печеньем, в котором немало злаков, легко и полезно перекусывать.

Еще больше новинок — на сайте Zira.uz.

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