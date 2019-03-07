Санкции, применяемые Центральным банком, финансовыми и налоговыми органами, в случае сокрытия предприятиями выручки в иностранной валюте отменены. Изменения в Положение о валютном контроле по экспортно-импортным операциям внесены указом президента от 6 марта, сообщило Министерство юстиции в своем Telegram-канале.

Поправками отменены применение финансовых санкций и наложение административных штрафов, а также привлечение должностных лиц, совершивших нарушение или не принявших надлежащих мер для соблюдения норм валютного контроля и регулирования.

Согласно изменениям, хозяйствующие субъекты, имеющие дневную наличную выручку свыше 20 минимальных зарплат, сдают ее ежедневно в кассы банков через службу инкассации либо самостоятельно. Если выручка меньше 20 МРЗП, она сдается в кассы банков через службу инкассации в определяемый период либо самостоятельно. Раньше самостоятельная инкассация не разрешалась.

Отменена практика по утверждению Центробанком минимального размера объема резервов наличных денег в филиалах коммерческих банков.

Прекращена работа специальных отделений по мониторингу выдачи наличных денежных средств в коммерческих банках.

Кроме того, вывоз через таможенную границу кожевенного, пушно-мехового и каракулевого сырья теперь осуществляется на основании решений президента или правительства. Ранее для этого требовалось разрешение Министерства инвестиций и внешней торговли по согласованию с Государственным таможенным комитетом и Ассоциацией «Узбекчармпойабзали».