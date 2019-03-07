5 марта в Ташкенте открыл свои двери всемирно известный мультибрендовый мебельный бутик MUDO Concept: теперь именно здесь можно найти эксклюзивную мебель, домашний декор, посуду и оригинальные аксессуары.





Начало весны в Ташкенте ознаменовалось появлением нового бутика для тех, кто ищет по-настоящему стильные интерьерные решения. Грандиозное открытие MUDO Concept стало одним из наиболее эффектных событий этой недели: перед бутиком была подготовлена open-air площадка с огромным экраном и сценой, еще издалека были слышны мелодичные звуки саксофона, а десятки прожекторов и софитов привлекали внимание к главному событию вечера.





Прибывающих по красной дорожке гостей ждал изысканный фуршет под звуки живой музыки в исполнении джаз-бенда. Среди посетителей открытия были замечены стильные знаменитости, звезды поп-музыки, известные дизайнеры, руководители крупных строительных компаний Узбекистана, а также иностранные гости. А когда саксофон сменился ритмичными звуками дойр и таблов в исполнении виртуозов школы Эльмурода Исламова, началась официальная часть мероприятия: на сцену пригласили руководителя компании Омер Тавил Оглу, который под аплодисменты сотни зрителей поприветствовал гостей и рассказал вдохновляющую историю компании MUDO Concept.





Маленькая сувенирная лавочка, открытая более 50 лет назад, сегодня превратилась в развитую сеть из 130 бутиков в десятках стран мира. Сейчас MUDO Concept — это не только место, где можно найти все для дома, но и фэшн-площадка, отражающая последние тенденции мировой моды. Это почти 40 тысяч наименований товаров, несколько престижных мировых премий и бесчисленное количество счастливых покупателей.





После церемонии торжественного разрезания ленты гости наконец увидели бутик изнутри. Интерьер концепт-стора выполнен в стиле лофт, а само помещение поделено на своеобразные «комнаты». В каждой из них можно найти готовые интерьерные решения, представляющие каждую из коллекций MUDO Concept. Разнообразие стилей может удивить даже взыскательного дизайнера: эко-стиль, неоклассика, винтаж и прованс здесь перекликаются с современным и ярким Aqua-стилем и направлениями Boho Chic и Tropical Paradise.





Мебель в бутике — только из натуральной цельной древесины орешины, дуба, сосны и ели, а металлические элементы — это всегда добротная латунь, сталь или железо с нержавеющим покрытием. Обивка мебели выполняется из натуральной кожи, меха, велюра, шерсти, хлопка и других долговечных и приятных на ощупь материалов.

Помимо мебели, в магазине представлены сотни дизайнерских предметов домашнего декора: это и оригинальные осветительные приборы, и аксессуары из стекла, керамики и дерева, и необычная посуда из китайского фарфора, стекла, мрамора и акрила. Посетителей также порадует линейка товаров и аксессуаров по демократичной цене. Кроме этого, в магазине можно найти большую коллекцию качественного домашнего текстиля и банных принадлежностей.





Философия MUDO Concept видна в каждой детали: от маленьких душевных мелочей для дома до изгибов винтажной мебели и тепла натурального дерева. Прочувствовать ее может каждый, заглянув в галерею и окунувшись в атмосферу неповторимого стиля! А вскоре возможностей для этого станет еще больше: MUDO Concept планирует откроет еще более масштабные бутики на 1500−2000 квадратных метров, в том числе магазины в Самарканде и Бухаре.

Адрес: ул. Нурафшон, 15

Ориентир: Жилищный комплекс и ТРК Riviera

Телефон: (+998) 99−000−60−60

Сайт: mudo.uz

Facebook: fb.com/mudoconceptuz

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