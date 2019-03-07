«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи увлекательных мероприятий выходных 9−10 марта в Ташкенте.





Три кинопремьеры стартовали в столице: фантастический боевик «Капитан Марвел», мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» и казахская комедия «Инстаграмщица».

К просмотру также рекомендуются 13 фильмов в обзоре на Afisha.uz, которые стоит посмотреть в марте.





Народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова 10 марта выступит с концертной программой во Дворце «Дружбы народов».

Послушать композиции Beatles, Queen, Kodaline можно будет в субботу на акустическом концерте группы «Крылья Оригами» в GroundZero Kitob Olami.

В воскресенье комики со всех регионов Центральной Азии выступят на Stand Up Show: Центральная Азия в Молодежном театре.





В Международный день в фойе театра «Ильхом» откроется фотовыставка Анатолия Кима «Женщина, которая…». Вход свободный.





В субботу Central Park приглашает на празднование масленицы, где посетителей ждут выступления творческих коллективов, мастер-классы, игры, чай из самовара и блины.

Шахматная школа Sky Chess проведет 8 марта открытый турнир для женщин, посетительницы которого получат подарки от партнеров мероприятия.

Забег ProRun Women: Empowerment состоится 10 марта в Ботаническом саду, участниц ждут сертификаты и подарки от партнеров.





На выходных детей ждет насыщенная развлекательная программа: 9 марта пройдет детская fashion-вечеринка в ТРЦ Parus, а 10 марта кафе «Московская пицца» приглашает на кулинарный мастер-класс с аниматорами.





В Международный женский день можно будет принять участие в настольных играх в магазине «Мосигра», детей также будут ждать аниматоры.

Более 40 ресторанов, баров столицы предлагают праздничную программу на Международный женский день.

Все мероприятия Ташкента — в календаре Afisha.uz.

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