Узбекистан был вынужден искать компромисс при выборе ставки налога на добавленную стоимость (НДС), сообщил глава миссии Международного валютного фонда Альберт Егер на брифинге в минувший вторник.

По его словам, МВФ был вовлечен в консультирование властей по вопросам налоговой реформы, однако в этом процессе участвовали и другие международные финансовые институты, включая Всемирный банк.

«У нас трехлетняя программа по поддержке налоговой политики и реформы налогового администрирования. Что касается конкретного вопроса о выборе ставки налога на добавленную стоимость, то это прерогатива государства — выбирать ставку НДС. Власти были вынуждены искать компромисс. Очевидно, что они предпочли бы НДС на уровне 12%, чем НДС на уровне 20%, но налоговая реформа не сильно влияет на поступления [в бюджет]», — заявил Альбер Егер.

Приоритетом Узбекистана было снизить налоговую нагрузку на рабочую силу, в особенности в частном секторе, которая была очень высокой до реформы, подчеркнул он.

Напомним, что с 1 января была снижена налоговая нагрузка на фонд оплаты труда путем введения единой ставки налога на доходы физических лиц в размере 12% и отмены уплаты страховых взносов граждан.

В первоначальном проекте Концепции налоговой реформы предполагалось сокращение НДС с 20% до 12% как в соседнем Казахстане, однако было решено сохранить ставку на уровне 20% с последующим снижением размера ставки по итогам 2019 года.