Филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова планируется открыть в Узбекистане в 2019/2020 учебном году. Открытие филиала обсуждалось на встрече министров здравоохранения Узбекистана Алишера Шадманова и России Вероники Скворцовой в Ташкенте 6 марта, сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана.

Кроме того, в новом учебного года в трех вузах Узбекистана откроются несколько совместных с российскими вузами факультетов, а именно:

международный факультет с Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом на базе Ташкентского педиатрического медицинского института (ТашПМИ) по направлениям образования «Педиатрическое дело» и «Лечебное дело»;

факультет с Российским университетом Дружбы народов на базе Ташкентского государственного стоматологического института по направлению «Дерматовенерология» для обучения клинических ординаторов;

факультет с Оренбургским государственным медицинским университетом на базе Ташкентского государственного стоматологического института по направлению «Лечебное дело» и «Клиническая психология»;

международный факультет с Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университетом на базе Нукусского филиала ТашПМИ по шести направлениям клинической ординатуры: «Акушерство и гинекология», «Детская хирургия», «Травматология», «Педиатрия», «Стоматология» и «Онкология».

Глава Минздрава России выразила содействовать узбекской стороне во внедрении обязательного медицинского страхования и переходе к системе финансирования медицинских организаций за «пролеченный случай».