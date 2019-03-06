Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Нигматилла Юлдашев в выступлении на 18-м пленарном заседании в прошлый четверг указал на несоответствие школьных учебников требованиям государственных образовательных стандартов, серьезные недостатки в их подготовке, издании и распространении.

За три года было издано более 98 миллионов экземпляров книг на 307 млрд сумов, выделенных из государственного бюджета и Республиканского целевого книжного фонда. Однако до сегодняшнего дня не сформулирована полная правовая основа для их создания.

Положение о порядке отбора и утверждения авторского состава на разработку учебников, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 22 ноября 2004 года, предусматривает разработку учебников на основе соответствующих научных программ. Но в нем все еще не указаны критерии оценки экспертной группой проектов учебных программ.

«В результате на первом же этапе учебники не соответствуют учебной программе», — сказал он.

Согласно этому же постановлению правительства информация о ходе рассмотрения и оценке учебной литературы является конфиденциальной и не сообщается лицам, официально не имеющим отношения к процедуре отбора.

«А это практически исключает возможность прозрачной оценки проектов учебников и изучение мнения широкой общественности — учителей, родителей, экспертов и других специалистов», — отметил Нигматилла Юлдашев.

По его словам, до сих пор не определен порядок переиздания учебников после смерти авторов. В итоге учебники издаются от имени умерших — с рядом изменений. Например, автор учебника «История Узбекистана» за 7-й класс Абдулахад Мухаммаджонов умер в 2016 году. Однако, в 2017 году книга за его авторством была опубликована, несмотря на то, что все темы книги были изменены, а шесть тем — написаны заново.

Издание учебников издательствами, победившими на тендерных торгах, препятствует обеспечению межпредметной связи учебных материалов. Противоречия, несоответствия и неопределенности в учебных материалах отвлекают учителей и учащихся, считает председатель Сената.

Например, если в 21-й теме «Истории Узбекистана» за восьмой класс говорится, что в Хивинском ханстве было 27 направлений ремесленничества, то в 24-й теме их насчитывается уже более 50. Или: в 12-й теме учебника «Всемирная история» говорится, что монархия в Англии была восстановлена в 1660 году, а в конце книги — в разделе с важными историческими датами — указан 1688 год.

Кроме того, по мнению главы Сената, учебная программа не соответствует учебному плану и не связана с практикой, что противоречит постановлению Кабмина от 6 апреля 2017 года. Например, учащиеся заканчивают учебник по родному языку за 3-й класс намного раньше окончания учебного года. А некоторые главы учебника по биологии за 10-й класс, рассчитанные на 12 часов занятий, преподают в течение одного урока — за 45 минут.

«В итоге некоторые темы и задания, перегруженные теорией, чрезвычайно сложны или невозможны для освоения учащимися», — заявил Нигматилла Юлдашев.

Глава верхней палаты парламента указал, что не налажена работа по формированию авторского коллектива по каждому учебнику из числа опытных, обладающих достаточной научно-практической и педагогической квалификацией специалистов. Во многих случаях учебники, подготовленные только одним автором, не соответствуют образовательным стандартам ни по качеству, ни по тематике. Сегодня 19 учебников, включенных в общеобразовательную программу, подготовлены только одним автором.

В ряде случаев не выполняется и обязательное требование положения по получению как минимум трех рецензий со стороны членов научно-методического совета для учебников. «Сами проекты учебников не обсуждаются всерьез на основе глубокого анализа со стороны научно-методического совета», — отметил он.

Нигматилла Юлдашев обратил внимание на проблему нехватки учебных часов в школах с неузбекским языком обучения на преподавание узбекского языка, отсутствие отдельного предмета «Узбекская литература». В школах с неузбекским языком обучения в 10-х и 11-х классах уделяется только 4−8 часов на весь учебный год на изучение узбекской литературы. А на изучение государственного языка дается 2 часа в неделю.

«Тогда каким образом можно сформировать любовь к Родине, уважение и верность отечеству? Если учесть, что большинство из 581 тысячи учащихся школ с русским языком обучения составляют дети узбеков, несложно прочувствовать болезненность этих вопросов, то, как они долгими годами с сожалением ищут ответы [на эти вопросы]», — заявил председатель Сената.

Председатель Сената также отметил низкий уровень знаний среди школьников. Это наглядно показали результаты письменной работы в общеобразовательных школах по родному языку и математике среди учащихся 8-х и 9-х классов в 2017—2018 учебном году, проведенной Государственной инспекцией по надзору за качеством образования при Кабинете Министров.

Результаты проверки показали, что уровень усвоения родного языка среди восьмиклассников составляет 72%, а математики среди девятиклассников — только 54%. В частности, уровень знаний родного языка среди школьников составил 58% в Ташкенте и 32% в Наманганской области. Уровень знаний по математике в Каракалпакстане составил 26%, в Наманганской области 23%, а в столице только 13%.

В рамках заседания Сената был направлен парламентский запрос заместителю премьер-министра по вопросам социального развития Азизу Абдухакимову о соответствии школьных учебников требованиям государственных образовательных стандартов.