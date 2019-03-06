Председатель правления Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов рассказал о планах регулятора на 2019 год 5 марта во время брифинга, посвященного итогам визита миссии Международного валютного фонда.

По его словам, Центробанк разработает дорожную карту по предотвращению рисков, вызвавших беспокойство у миссии МВФ.

Дальнейшая либерализация валютного рынка будет проводиться исходя из того, насколько обменный курс, его устойчивость и динамика, объем операций на валютном рынке, координирование валютных операций и уровень надзора «будут соответствовать высоким темпам роста экономики, качественными изменениям в инвестиционной политике, целям и интересам экономических реформ».

«Работы по дальнейшей либерализации валютного рынка уже начаты. Здесь мы, в первую очередь, планируем снять ограничения, связанные с внешнеэкономической деятельностью субъектов предпринимательства, которые работают на внутреннем рынке. В 2019 году мы пересмотрим все элементы, даже самые мелкие, препятствующие упорядочению [валютного рынка]. Мы определили одной из главных задач снять эти ограничения в 2019 году. Центральный банк примет необходимые меры по упрощению взаимодействия между банками и клиентами. Другими словами, мы примем меры по устранению проблем, вызывающих вопросы у субъектов предпринимательства и населения, на валютном рынке», — заявил Мамаризо Нурмуратов.

ЦБ также планирует создать систему поощрения иностранных инвестиций, совершенствовать стратегию интервенции на валютном рынке и денежно-кредитную политику, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке.

Кроме того, Центральный банк совместно с Министерством финансов разработает среднесрочную концепцию по реформированию финансового сектора, которая включит в себя три пункта: обеспечение финансовой устойчивости, создание условий для вхождения частного капитала в банковский сектор и усиление влияния инструментов денежно-кредитной политики на экономику через банковскую систему.

Что касается приватизации банков, то в ближайшие дни выйдет постановление правительства по привлечению частного капитала в банковскую сферу, сообщил глава Центробанка.