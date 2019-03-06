Лимонады «Гармония вкуса», натуральные соки Life Juice и та самая «Ташкентская вода» завоевали любовь многих жителей Узбекистана. Мало кто знает, что за этими освежающими напитками и водой стоит отечественное предприятие. Шесть лет продукция СП ООО Fruit Juice неизменно встречает покупателей на полках магазинов.

История предприятия началась в 2013 году, когда на базе «Комбината Ташкентвино» запустилось производство прохладительных напитков и минеральной воды. Со временем ассортимент расширился, и сегодня развиваются четыре основных направления.





Лимонады. Торговая марка «Гармония вкуса» — одна из ведущих в продаже прохладительных напитков. В линейке представлено девять вкусов: от классических «Тархуна», «Буратино», «Дюшеса» до ярких фруктово-ягодных (вишня, лимон, персик, апельсин и так далее) и мятного «Мохито». Основа напитка — природная питьевая артезианская вода и высококачественные пищевые добавки.

Лимонады не раз были отмечены международными наградами. Так, безалкогольный напиток «Тархун» получил две медали в категории «Лучший продукт» на одной из крупнейших международных выставок «ПродЭкспо». Натуральные напитки отличаются безупречным качеством и прекрасно утоляют жажду. Их оценили и за границей: лимонад экспортируют в Китай, Эстонию, Казахстан, Таджикистан, Киргизию.





Натуральные соки. Вкус спелых фруктов, тепло южного солнца и все полезные свойства сохраняют в себе натуральные соки Life Juice. Соки премиум-класса, разлитые в стеклянные бутылки (0,2 л, 0,5 л, 0,75 л), изготовлены без консервантов и красителей, поэтому их можно пить даже детям с трех лет. Натуральные соки не только вкусные и ароматные, но и полезные: специальные условия розлива сохраняют все витамины.

У Life Juice четыре линейки соков: фруктовые нектары (абрикос, слива, осветленное яблоко), соки прямого отжима (яблоко, айва), тропические (апельсин, мандарин, мультифрукт) и овощные (томат). Как и лимонады, соки Life Juice неоднократно участвовали в «ПродЭкспо» и становились медалистами. В 2019 году заслуженные награды получили яблочный и айвовый соки.





Минеральная вода. Многие помнят вкус «Ташкентской воды», когда-то единственной газированной минералки. Fruit Juice поддержала традиции и представила две линейки среднегазированной и негазированной воды — «Ташкент» и «Узбекистан». На выставке «ПродЭкспо» вода «Ташкент» была отмечена золотой медалью международного конкурса «Лучший продукт-2018».

«Ташкент» — питьевая артезианская вода премиум-класса. Выпускается в стильной стеклянной бутылке с удлиненным горлышком объемом 0,33 и 0,75 л. Эта минеральная вода добывается из артезианского источника и проходит восемь степеней очистки, что придает ей мягкий и свежий запоминающийся вкус.

Родниковая вода «Узбекистан» выпускается в ПЭТ-бутылках объемом 0,33 и 0,5 л. Она приятная, бодрящая и без посторонних привкусов.

Компания Fruit Juice придерживается многолетних традиций и специализируется на продукции сегмента Premium. В производстве используются натуральные компоненты, а высокое качество подтверждено сертификатами стандарта ISO 9001:2017. Производственные мощности цеха позволяют выпускать до 50 млн бутылок в год.

Тщательно продуманный дизайн бутылок и этикеток цепляет взгляд и заставляет руку саму тянуться к продукту. Лимонады «Гармония вкуса» давно покорили зарубежные страны, а теперь к выводу на внешний рынок готовятся и соки Life Juice. Их ждет большое будущее, ведь все хотят пить вкусные, витаминные, а главное — натуральные напитки.

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