С 1 июля терминалы оплаты, счетчики-таксометры и средства радиосвязи линейных такси могут быть заменены на устройства со специальными приложениями — мобильные телефоны, планшеты и системы электронной оплаты. Об этом говорится в постановлении президента Узбекистана о совершенствовании системы грузовых и пассажирских перевозок от 5 марта.

С этой же даты для придания «требуемого законодательством цвета для линейного такси» разрешено использовать самоклеящиеся материалы без необходимости покраски.

Кроме того, легковые автомобили, используемые как линейные такси и «оснащенные едиными знаками внешнего и внутреннего оформления», с 1 июля могут передвигаться по специальной полосе движения маршрутных транспортных средств, а также останавливаться в зоне действия знака «Остановка запрещена».

Документом отменяется требование о наличии контрольно-кассового аппарата в автотранспортных средствах, используемых для перевозки пассажиров, при условии выдачи чека или электронной фиксации проезда пассажира.

Отменяется и требования о прохождении аттестации на предмет соответствия квалификационным требованиям для:

индивидуальных предпринимателей, занятых на перевозках грузов автомобильным транспортом;

руководителя юридического лица при условии наличия в штате специалиста, ответственного за эксплуатацию автотранспортных средств и обеспечение безопасности перевозок, уже прошедшего аттестацию.

Теперь для получении лицензии на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом не нужно иметь на балансе юридических лиц автотранспортные средства.

До 1 июля будет создана информационная система UzTrans, предусматривающая:

персональный кабинет лицензиатов;

автоматическое поквартальное распределение иностранных и многосторонних разрешений на международные автомобильные перевозки среди национальных перевозчиков;

прием и обработку заявлений на получение лицензий на городские, пригородные, междугородние и международные перевозки пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

регистрацию и ведение учета договоров аренды автотранспортных средств, заключаемых между лицензиатами и физическими лицами.

С 1 апреля снижается ставка государственной пошлины за удостоверение договора аренды между юридическими лицами и физическими лицами в два раза против действующей.