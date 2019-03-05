Рашид Насруллоевич Рахматов, с ноября прошлого года занимавший пост заместителя генерального прокурора Узбекистана, назначен прокурором Наманганской области, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Предыдущий руководитель областной прокуратуры Улугбек Тошев освобожден от должности за недостатки в работе. Смена руководства произошла после посещения Наманганской области президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Рашид Рахматов (1978 г. р.) окончил Ташкентский государственный юридический институт в 2004 году. В органах прокуратуры начал работать в том же году в прокуратуре города Навои, занимал разные должности в органах прокуратуры Навоийской области.

С 2009 года работал прокурором, старшим прокурором управления Генпрокуратуры Узбекистана, прокурором Бухары, заместителем начальника управления, начальником управления Генпрокуратуры. До назначения заместителем генпрокурора — с 2017 года — был прокурором Каракалпакстана.