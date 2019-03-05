Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 18-м пленарном заседании в пятницу одобрил парламентский запрос премьер-министру Абдулле Арипову с указанием на ряд проблем, с которыми сталкивается население при получении заграничных паспортов.

В документе указывается, что указом президента №5156 от 16 августа 2017 года было поручено в срок до 1 декабря 2018 года обеспечить разработку и внедрение системы оформления и выдачи биометрического паспорта для выезда за границу с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Однако создание этой системы до сих пор полностью не завершено, несмотря на то, что с 1 января 2019 года начат процесс оформления и выдачи загранпаспортов.

Согласно постановлению президента №4079 от 26 декабря 2018 года, за получением загранпаспорта нужно обратиться в пункт сбора по месту постоянной прописки или консульского учета, а при отсутствии информации о прописке — в пункты сбора по месту временной регистрации.

Однако работа пунктов сборов отделений миграции и оформления гражданства в районах и городах не налажена, за исключением районов Ташкента. На сегодняшний день загранпаспорта оформляются и выдаются только отделами Главного управления миграции и оформления гражданства в Каракалпакстане, областях, Ташкенте и его районах, а также Консульско-правовым департаментом Министерства иностранных дел, говорится в запросе.

Минимальная потребность в оборудовании для сбора биометрических данных для выдачи загранпаспорта составляет 215 единиц в органах МВД и 51 — в органах МИДа. По состоянию на 5 февраля органы МВД и МИД были обеспечены всего 34 и 1 единицей технических средств, соответственно.

Кроме Консульско-правового департамента МИД необходимое оборудование не установлено ни в одном консульском учреждении за рубежом.

Как отметил руководитель комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Фаррух Дадаходжаев, отсутствует система оперативного оформления заграничного паспорта для лиц, не имеющих возможности прибыть в органы МВД, — граждан с ограниченными возможностями передвижения, инвалидностью или заболеванием. В органах внутренних дел также отсутствуют мобильные станции для сбора биометрических данных.

МВД, МИД, Министерство обороны, Министерство юстиции, Министерство здравоохранения, Служба государственной безопасности и Государственная фельдъегерская служба, участвующие в оформлении и выдаче загранпаспортов, не создали межведомственный нормативный документ о сотрудничестве, где были бы прописаны сроки каждого процесса и ответственность каждого ведомства.

Срок оформления и выдачи загранпаспорта официально составляет 10 рабочих дней, но из-за дефицита оборудования, отсутствия мобильных станций для сбора биометрических данных, неэффективной работы системы электронного обмена данными между ведомствами и других проблем установленный срок нарушается.

Это, в свою очередь, приводит к долгим (многодневным) очередям, обоснованным жалобам населения, дополнительному расходу времени и денежных средств, создает условия для превышения должностных полномочий и коррупции, считают сенаторы.