Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 18-м пленарном заседании в пятницу одобрил парламентский запрос премьер-министру Абдулле Арипову с указанием на ряд проблем, с которыми сталкивается население при получении заграничных паспортов.
В документе указывается, что указом президента №5156 от 16 августа 2017 года было поручено в срок до 1 декабря 2018 года обеспечить разработку и внедрение системы оформления и выдачи биометрического паспорта для выезда за границу с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Однако создание этой системы до сих пор полностью не завершено, несмотря на то, что с 1 января 2019 года начат процесс оформления и выдачи загранпаспортов.
Согласно постановлению президента №4079 от 26 декабря 2018 года, за получением загранпаспорта нужно обратиться в пункт сбора по месту постоянной прописки или консульского учета, а при отсутствии информации о прописке — в пункты сбора по месту временной регистрации.
Однако работа пунктов сборов отделений миграции и оформления гражданства в районах и городах не налажена, за исключением районов Ташкента. На сегодняшний день загранпаспорта оформляются и выдаются только отделами Главного управления миграции и оформления гражданства в Каракалпакстане, областях, Ташкенте и его районах, а также Консульско-правовым департаментом Министерства иностранных дел, говорится в запросе.
Минимальная потребность в оборудовании для сбора биометрических данных для выдачи загранпаспорта составляет 215 единиц в органах МВД и 51 — в органах МИДа. По состоянию на 5 февраля органы МВД и МИД были обеспечены всего 34 и 1 единицей технических средств, соответственно.
Кроме Консульско-правового департамента МИД необходимое оборудование не установлено ни в одном консульском учреждении за рубежом.
Как отметил руководитель комитета Сената по вопросам обороны и безопасности Фаррух Дадаходжаев, отсутствует система оперативного оформления заграничного паспорта для лиц, не имеющих возможности прибыть в органы МВД, — граждан с ограниченными возможностями передвижения, инвалидностью или заболеванием. В органах внутренних дел также отсутствуют мобильные станции для сбора биометрических данных.
МВД, МИД, Министерство обороны, Министерство юстиции, Министерство здравоохранения, Служба государственной безопасности и Государственная фельдъегерская служба, участвующие в оформлении и выдаче загранпаспортов, не создали межведомственный нормативный документ о сотрудничестве, где были бы прописаны сроки каждого процесса и ответственность каждого ведомства.
Срок оформления и выдачи загранпаспорта официально составляет 10 рабочих дней, но из-за дефицита оборудования, отсутствия мобильных станций для сбора биометрических данных, неэффективной работы системы электронного обмена данными между ведомствами и других проблем установленный срок нарушается.
Это, в свою очередь, приводит к долгим (многодневным) очередям, обоснованным жалобам населения, дополнительному расходу времени и денежных средств, создает условия для превышения должностных полномочий и коррупции, считают сенаторы.
В 2018 году число выехавших за границу граждан Узбекистана составило 13 миллионов 838 тысяч человек, в 2017 году — 6 миллионов 823 тысяч, а в 2016 году — 5 миллионов 310 тысяч. Большинство из них направлялись в Казахстан, Кыргызстан, Россию, Турцию, Южную Корею, Китай и другие страны.
Nagrobust Alanya
нужно отменить визовый режим в ряде стран, таких как Турция Индия и Китай, в этом случае отпадет необходимость загран паспортов как минимум в 60-70%, почему бы для граждан Узбекистана не сделать посещение хотя бы Турции на ряду с посещением стран СНГ?