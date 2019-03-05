Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 марта подписал закон о ратификации Конвенции Международной организации труда №144 о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм (Женева, 21 июня 1976 года). Закон был принят Законодательной палатой 5 февраля и одобрен Сенатом 28 февраля.

Как отмечалось на заседании Сената, на котором был одобрен закон, ратификация конвенции позволит сформировать положительный имидж Узбекистана в отношениях с МОТ и укрепить конструктивное сотрудничество с международными правозащитными организациями; изучить опыт развитых стран в области защиты прав и интересов работников и работодателей; а также усовершенствовать законодательство в сфере труда и обеспечения занятости.

Конвенцию МОТ №144 до этого ратифицировали 139 государств, в том числе из стран СНГ — Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.