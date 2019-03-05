Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиза Камилова 4 марта провел рабочую встречу с руководителем политического офиса движения «Талибан» в Катаре муллой Бародаром Ахундом, сообщила пресс-служба МИДа. На переговорах в Дохе также участвовал специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

Мулла Бародар Ахунд высоко оценил политику президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, направленную на содействие мирному процессу в Афганистане. Он также подчеркнул значимость и итоги Ташкентской конференции по Афганистану, состоявшуюся в марте прошлого года, которая придала импульс активизации международных усилий по мирному урегулированию афганского конфликта, говорится в сообщении.

Представитель руководства «Талибан» приветствовал инициативы Узбекистана по реализации в Афганистане важных экономических проектов в сферах транспорта, энергетики и образования. Он подчеркнул, что крупные инфраструктурные проекты, осуществляемые Узбекистаном, будут содействовать не только экономическому развитию Афганистана, но и созданию необходимых условий для запуска полноценного политического процесса в стране. Таким образом, Афганистан в будущем может стать «мостом доверия и сотрудничества» между Центральной и Южной Азией, отметил он.

Мулла Бародар заявил о заинтересованности в тесном сотрудничестве с Узбекистаном по вопросам дальнейшего продвижения мирного процесса в Афганистане.