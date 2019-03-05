С 1 марта на таможенных постах Узбекистана заработали «зеленый» и «синий» коридоры, сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета.

В «зеленом» коридоре таможенный контроль применяется к товарам и транспортным средствам с низким уровнем риска, в «синем» — к товарам со средним уровнем риска или определенных случайным выбором, после их выпуска.

Автоматизированная система управления рисками с применением четырех цветных коридоров была внедрена таможенной службой с декабря прошлого года, отмечается в сообщении. Тогда же открылись первые два коридора — «желтый» и «красный», где таможенную проверку проходят товары и транспортные средства с высоким уровнем риска или определенных случайным выбором.

Предприниматели теперь также могут получить информацию о статусе грузовой таможенной декларации и по коридорам таможенного контроля на официальном сайте комитета.

Введение системы цветных коридоров на таможне предусмотрено постановлением президента от 24 ноября 2018 года. Ее цель — упрощение и ускорение таможенного оформления, развитие международной торговли, а также поощрение добропорядочных участников внешнеэкономической деятельности.