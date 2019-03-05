Центральный банк вместе с правительством работает над мерами по снижению роста кредитования экономики страны до уровня 25% в этом году, заявил глава ЦБ Мамаризо Нурмуратов на брифинге во вторник.

«Эта работа требует совместных действий правительства и Центробанка, поскольку у Центрального банка нет рычагов ограничения целевого и льготного кредитования», — сказал председатель ЦБ.

С рекомендацией снизить объемы кредитов в банковской системе Узбекистана до этого уровня в ноябре прошлого года выступил Международный валютный фонд.

5 марта миссия МВФ подвела итоги визита в Ташкент, заявив, что растущие объемы банковских кредитов представляют риск для экономики Узбекистана. По данным фонда, в 2018 году рост кредитования экономики страны составил около 50%, что является «очень высоким показателем».

Мамаризо Нурмуратов отметил, что теперь льготные кредиты будут выдаваться через целевые фонды на рыночных условиях. Раньше льготы предоставлялись определенным категориям пользователей банковских услуг в виде пониженных процентных ставок.

«Этот процесс уже нашел свое понимание у миссии МВФ, поскольку здесь банк будет кредитовать на рыночных условиях, а компенсацию будут получать заемщики. Тем самым, мы уже в определенной степени снизим уровень сегментации рынка», — подчеркнул глава регулятора.

В ноябре фонд отмечал, что воздействие инструментов денежно-кредитной политики на условия кредитования остается слабым из-за сильной сегментации рынка кредитования, где около 60% кредитов выделяются на льготных условиях. Меньшая сегментированность рынка кредитования позволит снизить текущую высокую концентрацию кредитов, вызванной выдачей кредитов небольшому числу государственных предприятий, указывал МВФ.