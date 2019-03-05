Президент Шавкат Мирзиёев 4 марта подписал закон о ратификации Соглашения между правительствами Узбекистана и России об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами Узбекистана и России. Закон был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса 18 февраля и одобрен Сенатом 28 февраля.

Соглашение было подписано министрами обороны двух государств 12 октября прошлого года в Ташкенте. Оно определяет порядок использования воздушного пространства принимающего государства военно-воздушными судами направляющего государства при осуществлении беспосадочных полетов.

Сенатор Валерий Тян ранее пояснял, что соглашение позволит сократить маршрут беспосадочных полетов и оперативно решать вопросы перевозки воинских грузов.