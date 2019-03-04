26−27 февраля вице-президент Всемирного банка (ВБ) по региону Европы и Центральной Азии Сирил Муллер посетил Узбекистан. В Ташкенте он встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым, представителями правительства и парламента.

На переговорах обсуждались меры по построению успешно функционирующей рыночной экономики, реформированию государственных институтов, расширению участия гражданского общества в жизни страны, улучшению госуслуг в области здравоохранения и образования, а также модернизации сельскохозяйственного сектора. В Международном Вестминстерском университете в Ташкенте (МВУТ) Сирил Муллер побеседовал со студентами, преподавателями, представители бизнеса и журналистами.





Сирил Муллер проинформировал аудиторию, что с начала реформ в Узбекистане в 2017 году увеличился масштаб и характер сотрудничества ВБ со страной. На сегодняшний день программа банка в республике входит в тройку его крупнейших операций в регионе Европы и Центральной Азии.

По состоянию на февраль 2019 года инвестиционный портфель ВБ включает в себя 19 проектов на общую сумму около 3,4 млрд долларов. В их числе проекты, реализуемые правительством с целью развития инфраструктуры и проведения структурных реформ в сельском хозяйстве (800 млн долларов), водоснабжении (322 млн долларов), ирригации (359 млн долларов), энергетическом секторе (614 млн долларов), транспорте (271 млн долларов), здравоохранении (241 млн долларов), развитии городского хозяйства (120 млн долларов) образовании (92 млн долларов), а также поддержке в осуществлении макроэкономических реформ (500 млн долларов).

Говоря о важности поддержки реформ со стороны граждан, Муллер сослался на результаты исследования «Слушая граждан Узбекистана», проводимого ВБ с 2018 года среди более чем 4000 домохозяйств во всех регионах страны. Результаты опроса показывают, что 95% респондентов настроены оптимистично в отношении экономического будущего страны.

Большинство граждан положительно оценивают ключевые реформы правительства, например, унификацию обменного курса валют в сентябре 2017 года. Около 80% опрошенных отметили, что приветствуют увеличившиеся возможности для взаимодействия с властями по значимым политическим вопросам.

«В трансформации сельского хозяйства большое значение имеет политика властей на местах»

Отвечая на вопрос об эффективности реформ в сельском хозяйстве, Муллер выразил мнение, что нынешние процессы, в ходе которых сокращается число площадей под традиционные культуры — хлопок и пшеницу, являются крайне важной составляющей для развития сельского хозяйства страны и повышения благосостояния жителей села.

«Уровень жизни сельского населения в ходе этих процессов не ухудшился. Мы ведем мониторинг, как меняются доходы людей в сельской местности. Их жизнь в различных регионах, конечно же, остается трудной, но она не ухудшилась радикально за последние несколько лет», — отметил Муллер.

В вопросе сокращении площадей под хлопок и пшеницу значительную роль играет позиция местных властей. Местным фермерам экономически выгоднее выращивание более ценных сельхозкультур, например, фруктов и овощей, потребляющих меньше воды и приносящих в 5 раз больше прибыли, чем хлопок и пшеница, сказал Муллер.

Он напомнил, что диагностика частного сектора Узбекистана, проведенная Международной финансовой корпорацией (входит в Группу Всемирного банка), называет плодоовощеводство одним из четырех драйверов роста экономики наравне с гражданской авиацией, химической промышленностью и сектором ИКТ. Проекты, финансируемые банком на общую сумму около 1 млрд долларов, содействуют развитию секторов агробизнеса (плодоовощеводства, животноводства) и повышению эффективности управления водными ресурсами в сельском хозяйстве.

Сирил Муллер привел пример проекта с целью развития сельского хозяйства, реализуемого с участием ВБ в Каракалпакстане. Это один из наиболее неблагополучных регионов Узбекистана, где уровень бедности составляет 32%. Экономика региона поддерживается главным образом за счет хлопководства, скотоводства и бахчеводства.

Однако данная деятельность в значительной степени зависит от развитости ирригационной системы, большая часть которой управляется неэффективно. Поэтому улучшение ирригационных сетей имеет важное значение для содействия местному населению в развитии сельского хозяйства, что в свою очередь приведет к росту его благосостояния.

Проект «Улучшение управления водными ресурсами в Южном Каракалпакстане», финансируемый ВБ, охватывает три района. Поставка более 40% воды для орошения полей на данной территории зависит от работы насосных станций, которые забирают воду из Амударьи. Общая годовая стоимость потребляемой ими электроэнергии для перекачивания воды составляет около 2,4 млн долларов.

В целях снижения зависимости от насосных станций в рамках проекта до 2021 года предусмотрена разработка самотечной системы забора воды из Туямуюнского водохранилища, а также демонтаж всех насосных станций вдоль нижней Амударьи, обслуживающих три района. Эти меры позволят сэкономить энергию, эквивалентную годовому потреблению города с населением 160 тысяч человек (приблизительно равное числу живущих в Джизаке).

70 км ирригационного канала Бустон будут реконструированы, что приведет к сокращению потерь воды на 50%, а также уменьшению ее забора из Амударьи. Обеспечение водой для орошения полей станет более надежным. В этом случае фермеры смогут выращивать более доходные сельхозкультуры, например, плодоовощную продукцию.

Благодаря проекту, 1500 крупных и 40 тысяч мелких фермерских хозяйств получат выгоду от более надежного водоснабжения. После восстановления ирригационное водоснабжение более 30 тысяч га заброшенных земель будут возвращены в оборот для производства плодоовощных и кормовых культур, добавил Муллер.





О развитии частного сектора

Говоря о трудностях, которые испытывает малый и средний бизнес в Узбекистане, Муллер отметил сложности с электроснабжением. Если вы спросите местных предпринимателей, какое главное препятствие для развития их бизнеса сегодня, то многие первым пунктом назовут нестабильность в поставках электроэнергии, сказал он.

ВБ работает с правительством по вопросам реформирования энергетической отрасли, включая разработку стратегии ее развития, тарифной политики, привлечение инвестиций для модернизации энергогенерирующих предприятий, а также повышения энергоэффективности промышленных предприятий и предприятий теплоснабжения. Реализация этих мер позволит наладить надежные и непрерывные поставки электроэнергии для нужд бизнеса и населения во всех регионах.

Инвестиции в человеческий капитал

В беседе с корреспондентом «Газеты.uz» Сирил Муллер отметил, что бывшие страны СССР тяготеют к капиталовложению в крупные инфраструктурные проекты, часто забывая про инвестиции в развитие человеческого капитала.

Человеческий капитал — это знания, навыки и здоровье, которые люди аккумулируют в течение всей жизни, что позволяет им реализовывать свой потенциал в качестве полезных членов общества. Инвестиции в людей на основе улучшения питания, здравоохранения, предоставления качественного образования, создания рабочих мест и обучения профессиональным навыкам способствуют развитию человеческого капитала, а это является основным условием, позволяющим покончить с крайней бедностью и сформировать более социально сплоченное общество, отметил представитель руководства ВБ.

Существуют многочисленные свидетельства того, что без развития человеческого капитала страны не смогут ни добиться устойчивого экономического роста, ни создать контингент работников, которые будут готовы занять требующие повышенной квалификации рабочие места будущего, ни эффективно конкурировать на мировой экономической арене. При этом издержки бездействия в сфере развития человеческого капитала растут, добавил Муллер.

Сравните людей, которые имеют доход от своего труда, и людей, получающих социальное пособие от государства. Первая группа состоит из гораздо более счастливых и оптимистичных людей. Важно, чтобы правительство создавало возможности для развития своих граждан, делая их лучше подготовленными к требованиям рынка труда. Это повысит их шансы найти лучше оплачиваемую работу. Такой подход обеспечит рост доходов населения и экономики в будущем, сказал Муллер.

В Узбекистане ВБ сотрудничает с правительством для улучшения качества услуг в системе дошкольного и общего среднего образования, а также секторе здравоохранения, учитывая внимание властей к вопросам развития человеческого капитала, подчеркнул он.

Когда не будет коррупции в вузах

В ходе обмена мнениями один из студентов отметил, что многие проблемы в системе высшего образования в Узбекистане связаны с ее коррумпированностью, и спросил, как следует бороться с этим негативным явлением.

Сирил Муллер ответил, что подобные проблемы возникают повсеместно, когда объем предложения на рынке образовательных услуг не удовлетворяет спрос, то есть желающих получить образование гораздо больше, чем число мест, предлагаемых вузами. С ростом числа вузов и увеличением возможностей выбора, где учиться, коррупционная практика начнет исчезать, высказал уверенность вице-президент ВБ.

Вторым фактором, препятствующим коррупции в системе высшего образования, Муллер назвал достойную оплату труда преподавателей и создание условий для их профессионального развития.

«В налоговой реформе важен диалог»

В аудитории было высказано мнение, что установление ставки НДС на уровне 20%, в то время как в соседних странах эта ставка ниже, может лишить национальных экспортеров конкурентноспособности и убить малый бизнес.

«У Всемирного банка нет определенного взгляда на то, какой конкретно должна быть ставка налогов в отдельно взятой стране мира», — ответил на это Сирил Муллер.

Он охарактеризовал две функции налоговой системы. Во-первых, она должна позволять собирать достаточный объем средств для покрытия государственных расходов, например, в сфере здравоохранения и образования, а также государственных инвестиций в развитие национальной экономики. Во-вторых, налоговая систем должна быть справедливой, обеспечивая равенство всех налогоплательщиков перед законом и не предоставлять какие-либо преференции отдельным игрокам на рынке.

«Развитие и становление эффективной налоговой системы — это процесс, который может занять определенное время. На данном же этапе необходим постоянный и всеобъемлющий диалог между правительством, бизнесом и гражданами по вопросам налоговой реформы», — подчеркнул Сирил Муллер.



