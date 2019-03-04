В феврале цены на товары и услуги на потребительском рынке Узбекистана в среднем повысились на 1,6%, говорится в отчете Государственного комитета по статистике.

Товары за месяц подорожали на 1,8%, в том числе продовольственные — на 2%, непродовольственные — на 1,5%. Услуги стали дороже на 0,8%. Для сравнения: в феврале 2018 года цены на товары повысились на 1,2%, услуги — на 0,7%.

Из продовольственных товаров лидерство по росту цен принадлежит плодоовощной продукции, которая за месяц стала дороже на 4%.

На втором месте по повышению цен — сфера общественного питания, где цены второй месяц подряд растут более чем на 3% (январь — 3,4%, февраль — 3,3%).

Тройку лидеров замыкает молочная продукция, которая в среднем подорожала на 3,2%. Значительнее всего в феврале цены на молочную продукцию повысились в Сурхандарьинской и Джизакской областях (4%), минимальным был рост цен в Наманганской области (1,9%).

Из мясопродуктов более всего подорожали колбасы и копчености, мясо домашней птицы, напротив, несколько подешевело. Значительнее всего говядина (кроме бескостного мяса) подорожала в Самаркандской области (2,6%), бескостная говядина — в Хорезмской области (1,3%), вареная колбаса — в Хорезмской области (8,8%), полукопченая — в Самаркандской области (8,5%). В Каракалпакстане, Джизакской, Навоийской, Ферганской областях и Ташкенте отмечено снижение цен на мясо домашней птицы (кроме окорочков).

Из других наблюдаемых видов продовольственных товаров в феврале ощутимо подорожала алкогольная продукция (2,3%). Цены на сахар, чай, кондитерские изделия и другие пищевые продукты повысились на 1,7%.

Из хлебопродуктов, включая крупы, бобовые и макаронные изделия за месяц стали дороже на 2,4%, маш — на 2,3%, рис — на 1,9%, лепешки — на 0,5%, пшеничная мука -- на 0,4%.

В Каракалпакстане, Джизакской, Навоийской, Самаркандской и Ферганской областях зарегистрировано снижение цен на яйца. В среднем по стране цены понизились на 0,2%.

Из непродовольственных товаров лидирующую позицию по росту цен заняли средства связи (9,5%), культтовары (5,9%), основные бытовые товары и электроприборы (5,8%), моющие и чистящие средства (5,7%), запчасти для автомобилей (2,9%), кухонные принадлежности и приборы (2,2%), бытовой текстиль (2,1%), одежда (1,4%), обувь (1%).

Ключевым фактором, оказавшим влияние на рост цен на основные виды непродовольственных товаров, стало введение обновленных импортных таможенных пошлин, а также волатильность национальной валюты. По данным Центробанка, курс 1 доллара США по отношению к суму с 15 января по 15 февраля вырос с 8356,18 до 8395,15 сум (+0,5%).

Цены на горючее для автомобилей за месяц снизились на 0,1%. Пропан стал дешевле на 1% на фоне стабильности цен на бензин и метан.

Рост издержек субъектов предпринимательства привел к значительному подорожанию основных видов бытовых услуг. Цены на услуги по ремонту бытовых приборов повысились на 8,1%, ремонту и техобслуживанию транспортных средств — на 7,6%, услуги бань и душевых — 4,5%, парикмахерских и салонов красоты — 2,4%.

Далее по величине роста тарифов за февраль следуют услуги по отдыху (1,9%) и спорта (1,4%). Увеличение стоимости услуг по отдыху зарегистрировано в Сурхандарьинской (на 11,3%), Бухарской (на 8,3%), Андижанской (на 2,8%), Кашкадарьинской (на 2,4%), Наманганской (на 1,4%) и Сырдарьинской (на 1%) областях. Услуги спорта за месяц стали дороже в Андижанской (на 7,1%), Хорезмской (на 6,7%) и Наманганской (на 3,9%) областях.

Тарифы на услуги пассажирского транспорта повысились на 0,2%. Стоимость проезда в такси увеличилась в Джизакской (на 13,2%) и Хорезмской (на 2,3%) областях, в маршрутном такси — в Ташкенте (на 4,2%). Проезд в междугородном автобусе стал дороже в Навоийской области (на 6%).

Билеты на поезда дальнего следования и авиаперелеты по наблюдаемым направлениям стали дешевле в связи с изменением курсов иностранных валют, отмечается в отчете.