15 февраля примерно в 17:00 в Узбекистанском районе Ферганской области несовершеннолетний С. А. (2003 г. р.) скончался в результате употребления по неосторожности неизвестного химического вещества, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Отмечается, что 15-летний подросток употребил вещество у себя дома, после чего был госпитализирован в районную центральную больницу с телесными повреждениями.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы от 19 февраля, химическое вещество вызвало у мальчика геморрагический перитонит, тяжелую форму столбняка и полное разрушение стенок желудка, а также язву желудка и химические ожоги двенадцатиперстной кишки. Эти повреждения являются опасными для жизни.

В своей объяснительной С. А. рассказал об учащемся 10А класса школы №17, который сказал, что нужно принять неизвестное лекарство. По словам подростка, никто не видел, как Шерзод дал ему лекарство, которое он принял у себя дома.

Проверка районного отдела народного образования по факту законности хранения веществ в химической лаборатории школы №17, где обучался С. А, не выявила нарушений.

26 февраля С. А. скончался в отделении реанимации больницы. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Районному отделу внутренних дел поручено провести проверку на возможные факты давления на скончавшегося со стороны учащихся или учителей школы.