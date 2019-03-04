Активисты общественного совета при хокимияте Ташкента составили список из 100 зданий и объектов столицы, которые нуждаются в защите и сохранности.

«Мы надеемся на оперативное рассмотрение и дополнение ими Государственного кадастра объектов культурного наследия Республики Узбекистан. Список должен быть публично доступен для эффективной реализации общественного контроля», — говорится в заявлении общественного совета.

В список вошли, в частности, Ташкентские куранты, мост через канал Анхор у летней площадки дворца «Туркистон», Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы (бывший Педагогический институт), Ташкентский дом фотографии, Республиканский интернациональный культурный центр, здания Центрального телеграфа, министерств юстиции и здравоохранения и ряд жилых домов, представляющих архитектурную и историческую ценность.

«Безвозвратная утеря архитектурных памятников, отражающих эпохи, традиции, ценности и события истории и культуры города может стать проблемой города Ташкента, — отмечается в заявлении. — Общественный совет в рамках исполнения закона ‘'Об охране и использованию объектов культурного наследия'' стремится предотвратить уничтожение исторической памяти и облика города и призывает Министерство культуры и власти города принять к этому меры».

Общественный совет обратился к горожанам с просьбой присылать адреса и сведения об исторических зданиях, «которые являются выдающимся примерами архитектуры разных исторических эпох, связаны с конкретными событиями, идеями и верованиями, либо имеющими другую универсальную ценность для нас и следующих поколений».

Жителей и гостей города также просят делиться подтверждающими документами и фотографиями.

Для рассмотрения будет собираться специальная комиссия, которая оценит объекты согласно правилам и критериям законодательства.

«Составив исчерпывающий список, мы могли бы внести вклад в сохранение истории нашего с вами Ташкента», — подчеркивается в заявлении.