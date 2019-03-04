Автомобильный двусторонний контрольно-пропускной пункт (КПП) «Бабатаг» («Гиссар») открылся на узбекско-таджикской границе в минувшую субботу, сообщило информационное агентство «Ховар».

По данным телеканала «МИР24», КПП, не работавшее последние 25 лет, соединяет узбекистанский Узун и таджикистанский Гиссар.

«Это КПП было построено еще в советское время. Сейчас оно было реконструировано в соответствии с современными требованиями и оснащено современной техникой и возможностями для несения службы пограничников», — цитирует «Ховар» пресс-службу погранвойск Таджикистана.

Пропускной пункт, как пишет Asia-Plus, будет работать в дневное время без международного статуса. По нему будут пропускаться граждане и транспортные средства Узбекистана и Таджикистана.

Напомним, в прошлом году возобновили функционирование девять автомобильных пунктов пропуска через узбекско-таджикскую границу: «Джартепа» («Саразм»), «Кушкент» («Ура-Тюбе»), «Учкурган» («Хаватаг»), «Хавастабад» («Зафарабад»), «Бекабад» («Хаштьяк»), «Пап» («Навбуньёд»), «Рават» («Равот»), «Гулбахор» («Айвадж») и железнодорожный пункт пропуска «Амузанг» («Хошади»).