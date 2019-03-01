«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты блюд из творога для самых разных поводов.

Ленивые вареники с творогом





Ленивые вареники — сытное и горячее блюдо, которое не отнимет много времени. Вареники можно сделать и солеными, и сладкими. К готовому блюду можно подать сметану, варенье, мед или полить шоколадным, карамельным, клубничным топпингом.

Трубочки из лаваша с творогом





У турецких трубочек из лаваша с творогом получается тонкая хрустящая корочка и ароматная начинка. Простые в приготовлении трубочки можно взять на пикник, работу или дать детям в школу. Трубочки хороши тем, что их можно приготовить впрок и хранить в морозилке.

Сочники с творогом





Простые, но вкусные сочники порадуют семью ароматной творожной начинкой. К тому же, на готовку уйдет не более часа. На второй день, когда крем пропитает тесто, сочники становятся нежными, мягкими и по-прежнему вкусными.

Запеченные бананы с творогом и йогуртом





Бананово-творожный десерт — это легкое и полезное блюдо, которое можно приготовить на завтрак или в качестве перекуса на работу. Подавать бананы с творогом можно вместе с медом, который добавит блюду сладости и пикантности.

Быстрые конвертики и творогом и зеленью





Еще один вариант блюда для завтрака и перекуса — конвертики. Легкая и ароматная начинка понравится тем, кто следит за фигурой, а готовое тесто поможет значительно сократить время лепки конвертиков.

Творожный торт без выпечки





Творожный торт — отличный вариант для тех, кто хочет чего-нибудь вкусного, но простого в приготовлении. Этот торт не нужно печь, для этого рецепта достаточно будет купить печенья и выполнить все шаги рецепта.

Творожные панкейки





Это американское блюдо — альтернатива привычным блинам и оладьям. Панкейки из творога получаются нежными и пышными. Подавать панкейки можно со свежими ягодами или джемом, медом или сгущенкой, сметаной или топпингом.

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