1 марта в российском Владивостоке состоялось официальное открытие генерального консульства Узбекистана, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Адрес генконсульства: 690003, Владивосток, улица Верхнепортовая, дом 46, телефон: +7−423−260−48−00. Время работы: понедельник, среда, пятница с 10:00 до 17:00.

В церемонии открытия принял участие вице-губернатор Приморского края Константин Богданенко, с которым прошли переговоры по вопросам сотрудничества с Узбекистаном в торгово-экономической и туристической сферах.

В тот же день состоялась встреча с представителями бизнес-кругов и туристических компаний края, которым был представлен торгово-экономический и туристический потенциал Узбекистана.