Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 18-м пленарном заседании в четверг одобрил закон о ратификации Конвенции Международной организации труда №144 о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм (Женева, 21 июня 1976 года).

Как сообщил на заседании первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухитдинов, ратификация позволит в будущем отменить текстильный бойкот в отношении Узбекистана.

В начале февраля правительственная делегация во главе с вице-премьером Танзилой Нарбаевой впервые участвовала в ежегодном совещании международной коалиции Cotton Campaign. В ее рамках была достигнута договоренность о содействии коалиции в подготовке «дорожной карты» для отмены бойкота крупных брендов США в отношении текстильной продукции Узбекистана.

Эркин Мухитдинов сообщил, что «дорожная карта» разработана и представлена Cotton Campaign. «Мы сейчас ждем ответа. Cotton Campaign высоко оценила усилия Узбекистана по предотвращению принудительного труда в стране. Они использовали слово „прогресс“, но вместе с тем сообщили, что пока не готовы снять бойкот», — отметил он.

Первый замминистра подчеркнул, что Узбекистан для защиты своих интересов намерен «снова и снова» предпринимать меры для отмены текстильного бойкота. В этом поможет ратификация Конвенции МОТ №144.

«Это послужит сигналом для крупных международных текстильных компаний, крупных брендов и производителей одежды, присоединившихся к бойкоту, но меняющих свои взгляды под влиянием реформ в Узбекистане. То, что в Узбекистане внедряются трудовые стандарты, ведется социальный диалог, работа по предотвращению принудительного труда и нарушений трудовых прав граждан», — прокомментировал первый замглавы Минтруда.

Конвенцию №144 ратифицировали 139 государств, в том числе из стран СНГ — Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Как отметили сенаторы, ратификация документа позволит сформировать положительный имидж Узбекистана в отношениях с МОТ и укрепить конструктивное сотрудничество с международными правозащитными организациями; изучить опыт развитых стран в области защиты прав и интересов работников и работодателей; а также усовершенствовать законодательство в сфере труда и обеспечения занятости.