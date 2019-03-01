В 2018 году уполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека (омбудсман) получил 385 жалоб (рост в 1,9 раза) от физических и юридических лиц о несоблюдении местными органами власти законодательства об изъятии частной собственности для государственных нужд. Об этом говорится в годовом отчете, который омбудсман Улугбек Мухаммадиев представил Сенату в пятницу.

«Типичными случаями являются несоблюдение шестимесячного срока предупреждения владельцев об изъятии собственности, принудительное выселение без выплаты средств компенсации за объект собственности или предоставления равнозначного по стоимости имущества», — отмечается в отчете.

«Фактором, усугубляющим социальное самочувствие населения, служит, в большинстве своем, грубое и неуважительное отношение представителей местных органов власти к владельцам собственности, что не соответствует мерам по развитию диалога с народом и поддержке предпринимателей», — подчеркивается в документе.

Масштабы проблемы ранее были описаны Министерством юстиции. Согласно имеющимся материалам, в 2016—2018 годах органами местной власти с нарушениями изымался как минимум каждый третий объект частной собственности.

В соответствии с законодательством земельная площадь, высвобожденная в результате изъятия объектов частной собственности, может быть передана инвестору для строительства гостиниц, торговых объектов, культурно-развлекательных комплексов и т. д. «В этом плане местные органы власти используют административные ресурсы для изъятия собственности одного гражданина, как показано выше, с серьезным нарушением его прав для передачи земельного участка другому гражданину — инвестору. В данном случае инвестор пользуется преимуществом в приобретении жилого объекта по ценам, не удовлетворяющим собственника и рассрочкой платежа», — отмечается в отчете.

Согласно законодательству осуществление прав и свобод гражданина не должно нарушать законных интересов, прав и свобод других лиц, говорится в документе. В отчете напоминается, что Генеральная прокуратура информировала о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц и местных органов власти по фактам коррупции при выделении земельных площадей в Самаркандской, Кашкадарьинской, Ташкентской, Хорезмской и Сурхандарьинской областях, а также в городе Ташкенте.