Правовая пропаганда и просвещение не дадут результата, если реальная ситуация в обществе не изменится. Об этом в ходе 18-го пленарного заседания в пятницу заявил министр юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов.

«Как бы мы ни прививали правовую грамотность, ни разъясняли постановления, если гражданин выходит на улицу и видит в реальности другое, его доверие к закону будет низким. Это значит, что мы должны уделять большое внимание верховенству закона, правоприменительной практике, справедливости в обществе и в государственных органах. Иначе у каждого гражданина будет мнение, что это все „на бумаге“», — отметил он.





Глава Минюста указал, что государственная система в зарубежных странах устроена так, что «права граждан не ущемляются».

«Нельзя сказать, что в зарубежных странах у людей очень высокая правовая грамотность. Они не добиваются [справедливости], читая законы. Там государственные органы не ущемляют их права. У них так сформирована система — есть общественный контроль и другие системы, у них другое отношение к взяткам. Действия государственных органов, их отношение — первостепенная задача», — заявил Русланбек Давлетов.

По его словам, Министерство юстиции — не центральный орган по обеспечению верховенства закона, есть Генеральная прокуратура и другие структуры, включая омбудсмана и депутатов.

«У нас в этом году тоже появились такие права. Президент открыл нам Управление изучения правоприменительной практики в социально-экономической сфере. Мы анализируем, в каких сферах ущемляются права. Да, мы только вносим представления, у нас нет права применять другие законные меры, но для нас важен анализ. Надо подходить к этому системно. Если исправить 1 район, а в 199 проблема останется открытой, никакого эффекта не будет», — сказал он.

Министр сослался на анализ оплаты труда в социальной сфере. «Удержания из зарплат учителей, врачей… это достигло таких масштабов, потому что и учителя, и врачи ничего не говорят. Это очень большая проблема, еще многое предстоит сделать в этом направлении», — признал он.

При этом Русланбек Давлетов считает, что правовое воспитание нужно начинать с самого раннего возраста.

«Мы все видим внимание, уделяемое детским садам. Создание отдельного министерства [дошкольного образования] — такого в мире нет. Мы потеряли поколение, поскольку с точки зрения правового воспитания, обучения детей, мы вообще не смогли опереться на какие-либо стандарты. В результате мы оказались в текущей ситуации», — пояснил он.

С учетом этого Министерство юстиции и Министерство дошкольного образования разрабатывают программу правового воспитания детей в дошкольных образовательных учреждениях. «Какие знания мы должны дать воспитанникам детских садов? Конституцию они не поймут. Там должны работать психологи, а не профессоры и правоведы», — сообщил он.





Глава Минюста подверг критике школьный предмет «Теория государства и права» за 8−9-е классы: «Если прочесть этот текст, его не поймут не только сами учащиеся, но и студенты Юридического университета. Там все так запутанно, много ненужных тем».

Министерство юстиции вместе с авторами пересмотрит содержание учебников по праву и адаптирует литературу согласно возрасту учащихся, сообщил он.

Министр также указал на отсутствие индикаторов оценки эффективности проводимой правовой пропаганды. «Сейчас работа оценивается через восприятие общественности и опросы», — сказал он.

Русланбек Давлетов подчеркнул, что Минюст, помимо правового просвещения населения, будет уделять особое внимание повышению правовой грамотности государственных служащих.

«Госорганы сами недостаточно хорошо знают новые постановления и указы. Они должны применять их на практике. Но незнание, особенно в регионах, приводит к проблемам. В 2019 году мы отберем 21 государственную организацию, подготовим отдельный материал и обучим их „по вертикали“», — заявил он.

К 1 апреля ожидается запуск правовой информационной системы Advice.uz, представляющей собой портал бесплатных консультаций населению.