Мужчина, поджегший себя рядом со зданием хокимията Термезского района Сурхандарьинской области 25 февраля, мотивировал свой поступок сносом торгового прилавка и неполучением взамен земельного участка от хокимията. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана со ссылкой на доводы мужчины.

Как отметили в Генпрокуратуре, сам Б. Э. не был зарегистрирован как предприниматель и не обращался в хокимият для получения земельного участка. Однако его супруга О. Ж. имеет свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя по производству национальных сладостей, хлебобулочных и кондитерских изделий.

В начале прошлого года О. Ж. самовольно возвела в махалле «Учкизил» навес на территории 50 кв. м. Это место использовалось в качестве точки общепита, где продавались пирожки, отметили в пресс-службе ведомства.

В ноябре Б. Э. был устно предупрежден о сносе незаконной постройки. В декабре мужчина вместе с семьей снесли постройку.

Постановлением Кабинета Министров №467 от 5 июля 2017 года определено, что при выявлении самовольной постройки, лицо, возводившее постройку, предупреждается о добровольном сносе сооружения в течение 15 дней с составлением акта. Поскольку незаконная постройка была снесена добровольно, акт не составлялся.

Хокимият Термезского района решением №1074 от 28 февраля предоставил Б. Э. во временное пользование земельный участок площадью 40 кв. м с выдачей разрешения для возведения передвижного торгового прилавка.

Б. Э. сообщил, что не имеет претензий к кому-либо и сожалеет о содеянном, отметили в Генпрокуратуре.